Destapan la relación secreta de Clara Chía con un famoso entrenador de fútbol

La prensa del corazón está que arde y no es para menos. Desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaran su separación y se conociera la nueva relación del futbolista con Clara Chía no han parado de salir informaciones muy jugosas que han puesto a este trío amoroso en el centro de la prensa rosa. La nueva pareja se ha convertido en el objetivo de los periodistas del corazón, que tratan de saber todos sus pasos y qué está pasando entre la familia de Gerard Piqué y su ex pareja, la cantante Shakira, que no ha tenido reparo alguno en airear los trapos sucios en sus canciones y algo que ha afectado a Clara Chía según las recientes palabras de Piqué en una entrevista.

El boom por la sesión 53 de Bizarrap con Shakira parece haber quedado atrás y ahora todo se centra en cada movimiento que hace la pareja formada por Gerard Piqué y Clara Chía, a quienes las cámaras de los paparazzis siguen continuamente.

Pero lejos de haber alguna declaración por parque de la pareja, actualmente de lo que se habla en el mundo del corazón es nada más ni nada menos que de la secreta relación que Clara Chía mantiene con un famoso entrenador de fútbol y que ha salido a la luz recientemente.

Clara Chía y su ‘relación’ con un entrenador de fútbol

Clara Chía se dio a conocer para los medios tras destaparse que mantenía una relación con Gerard Piqué, cuando el futbolista todavía seguía con quien ha sido su pareja en la última década y madre de sus hijos, Shakira. El «culebrón» entre estos tres personajes no hacía nada más que comenzar hace unos meses y aunque parecía que Shakira y Piqué eran los grandes protagonistas, finalmente Clara Chía también ocupa muchos titulares y de ella quiere saberse todo.

La joven de casi 24 años (los cumple el próximo 19 de abril) no aparece mucho en público últimamente, pero de ella se sabe que pertenece a una familia bastante acomodada de Barcelona. De hecho la casa familiar se encuentran en San Gervasio, uno de los barrios de la zona alta de la ciudad condal.

Por otro lado, Chía tiene estudios de relaciones públicas y por lo visto, fue en Kosmos, la empresa de eventos y relaciones públicas de Piqué donde conoció a este y donde sigue trabajando, pero antes, Clara fue estudiante en algunas de las escuelas más prestigiosas de toda Barcelona dando pie a que se la relacione ahora con el famoso entrenador de fútbol Pep Guardiola.

En concreto, Clara Chía asistió a una escuela catalanista con un alto nivel académico que se encuentra en el barrio barcelonés de Sarrià y a la que también habrían ido los hijos de Pep Guardiola y de ahí que ahora se la relacione también, de alguna manera, con este destacado entrenador de fútbol con el que por cierto Piqué también coincidió.

Piqué y Guardiola y su «tensa» relación por Shakira

No olvidemos que Guardiola fue entrenador en el FC Barcelona y evidentemente de Piqué, el cuál confesó en su día, por cierto, que había tenido una relación un tanto «tensa» debido a que cuando el jugador comenzó a salir con Shakira, a Guardiola no parecía gustarle demasiado dado que consideraba que la artista podía ser una distracción para el rendimiento de Piqué en el campo.