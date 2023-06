La hija de un famoso entrenador de fútbol destapa a Piqué: «Quería que me sacasen de ahí»

La vida de Gerard Piqué no es tan tranquila como antes. Cuando estaba saliendo con Shakira tenía a ciertos periodistas controlados y lograba frenar determinados escándalos, pero ahora ya no tiene tanto poder. Desde que se separó de la cantante todo ha cambiado. Son muchos los que aseguran haber tenido una experiencia negativa a su lado. ¿El último testimonio? La hija de un conocido entrenador de fútbol ha usado sus redes sociales para asegurar que Piqué tiene un lado desconocido.

Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta un punto importante. Gerard Piqué ha trasladado a los tribunales algunos problemas que está teniendo con los reporteros. Ha denunciado al paparazzi Jordi Martín y Clara Chía ha pedido una orden de alejamiento. Esto quiere decir que testimonios como el que acaban de hacerse públicos no harán más que empeorar las cosas. La situación cada vez es más tensa y lo peor es que Clara siempre sale salpicada.

Gerard Piqué recibe un nuevo ataque

¿Quién es la persona que no tiene un buen concepto de Piqué? Nadia Jémez, hija del entrenador de fútbol Paco Jémez. Recordemos que saltó a la fama gracias a su participación en ‘Pesadila en el Paraíso’. El público le recibió con los brazos abiertos. Usa sus redes para comunicarse con sus fans y ahora ha desvelado lo que piensa del ex de Shakira. Sus palabras han sido duras y contundentes, así que podemos afirmar que estamos delante de un nuevo conflicto.

“Si una persona que deja a su familia, se lía con una chavalita, que tendrá más o menos mi edad, y lo deja todo a mí no me transmite confianza”. Nadie ha sido bastante dura. Considera que el comportamiento de Gerard Piqué es inadecuado y cree que Shakira es la gran víctima de esta situación. No se ha acordado de Clara Chía, que es lo único que ha pedido Piqué. El empresario ha asegurado que entiende el debate, pero quiere que el público empatice antes de lanzar ciertas opiniones.

“No le debo respeto”

Nadia Jémez asegura que conoce muy bien a Piqué, por eso sus palabras han impactado tanto. “No le debo respeto porque no se ha comportado bien con los demás”, ha empezado diciendo. Después ha explicado lo que vivió a su lado. “Una vez iba con él en el coche y le pareció super bien saltarse todos los semáforos.

“Además, entró a más de 100 kilómetros por hora en un parking y el señor de seguridad le comentó que no podía entrar de esa forma. Piqué le contestó de muy mala manera: ‘Sí, genial. Cómprate un amigo’. Yo quería que me sacasen de ahí, no me lo podía creer”.

Nadia Jémez no perdona a Piqué

La hija del entrenador no se ha cortado y asegura que su experiencia al lado del futbolista no es buena. Asegura que no solo se basa en lo que le ha hecho a Shakira para lanzar su opinión. Dice que el episodio que vivió con él en la carretera dejó mucho que desear. “Una vergüenza. Me hizo pasar una vergüenza. No es una persona que me inspire confianza”, asegura con firmeza.