Acusan a Piqué de filtrar Whatsapps de Shakira poniendo a sus hijos en su contra: los mensajes

Los problemas entre Gerard Piqué y Shakira no cesan. La cantante abandonó España pensando que iba a empezar una nueva vida. Creía que iba a dejar atrás su pasado, pero se equivocaba por completo porque la verdad solo tiene un camino y siempre termina viendo la luz. En Telecinco han puesto encima de la mesa una información importante para entender la nueva situación. Desde hace un tiempo ha habido un cambio. En un primer momento todos iban en contra de Piqué y ahora hay periodistas que se atreven a dar la cara por él. ¿El motivo? Shakira no estaría jugado limpio.

El empresario catalán luchó para que sus hijos estuvieran en España. No quería que se criaran en Miami porque deseaba ser testigo de todas sus experiencias. Dicen que siempre ha estado muy implicado en la educación de Milan y Sasha. Sin embargo, se dio cuenta de que Shakira no iba a cambiar de planes y pensó que la única opción que le quedaba era aceptar las normas de la cantante. Esa es la razón por la que firmó un acuerdo que le permitía a su ex llevarse a los niños a Estados Unidos.

Los mensajes de Shakira

En ‘El Programa de AR’ han dado una noticia que lo cambiará todo. Aseguran que Shakira le ha mandado mensajes a Piqué en los que se deduce que está poniendo a los niños en contra. ¿Qué ha hecho él? Filtrarlos. Se los ha mandado a su abogado para que prepare la respuesta correspondiente. De momento no denunciará a la cantante por haber sacado a Milan y Sasha en un videoclip, pero sí se ha confirmado que el asunto de los mensajes están en manos de la justicia.

“Piqué tiene un as en la manga, tras el enfado por la exposición de sus hijos. Shakira seguirá haciendo lo que crea conveniente sin informar a Piqué. Él no va a ejercer acciones legales porque la ley de Florida no está clara y porque no quiere iniciar una contienda legal contra la madre de sus hijos. Pero si la cosa se recrudece él tiene un as, por escrito, que daña la imagen de Shakira”, ha explicado el periodista Antonio Rossi. Se refiere a los mensajes mencionados anteriormente.

La estrategia de Gerard Piqué

El empresario tiene pruebas para demostrar que Shakira está poniéndole obstáculos en la relación que mantiene con sus hijos. Estos menajes los tiene su abogado y es posible que antes o después terminen viendo la luz. “Ella no ha favorecido la relación de los hijos con el padre. Es un whatsapp de Shakira que está en poder de Piqué donde ella deja claro que no quiso que hubiera buena relación. Ha pretendido que sus hijos no tengan una buena relación con su padre tras el divorcio”,ha explicado el colaborador de ‘El Programa de AR’

El lado más desconocido de Shakira

El medio ‘El Nacional’ asegura que la relación entre Piqué y sus hijos “se ha enfriado”. Esta afirmación ahora cobra más sentido que nunca. El catalán ha dejado que se marchen a Miami para alejarles de la presión mediática y para no tener problemas con Shakira, pero estos han ido en aumento. La guerra entre la expareja no tiene límites. Ambos han intentado proteger a los menores y parece que han conseguido todo l contrario.