Piqué desmonta y retrata a Shakira con una demoledora frase

Han pasado muchos meses desde que Gerard Piqué y Shakira anunciaran su separación, y el ex futbolista del Barcelona ha cambiado de postura, sobre todo después de que la cantante colombiana le atacara muy duramente en la famosa sesión con Bizarrap, un tema con una letra cargada de palos hacia su ex y Clara Chía, su nueva novia. «Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también», era una de las frases a la que ahora ha respondido el catalán.

Ha sido en un directo de Twitch de la Kings League cuando Piqué ha soltado sobre este asunto, pues le preguntaron si iba mucho al gimnasio para cuidar su cuerpo. «Hace seis meses que no hago deporte», confesó el ex defensa del Barça. «¿No vas al gimnasio?», le preguntó el youtuber DjMaRiiO. «No he ido en la vida al gimnasio», le contestó, entre carcajadas, Piqué. «El gimnasio ha sido un dilema toda mi carrera. Además, nos pusieron un gimnasio que, para entrar al vestuario, tenías que pasar por él. Era como un mensaje de ‘toca una máquina’».

🗣️ Algunos dirían que Piqué le respondió con factos a Shakira: «No he ido en la vida al gimnasio» Y entonces: ¿En qué queda el «mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también»? 😅 pic.twitter.com/kLytU6G8Lj — DNewsOK (@DNewsOK) May 15, 2023

Sobre esa parte de la canción de Shakira ya habló hace unos meses Ibai Llanos, cuando reaccionó al sonado tema de la colombiana junto a Bizarrap en un directo: «Esta frase de Shakira yo no la entiendo. Piqué no ha pisado un gimnasio en su vida».

Y ahora ha sido el propio Piqué el que ha desmontado la versión de la artista de Barranquilla y ha retratado a su ex dejando muy claro que el gimnasio precisamente no es una de sus aficiones, pues reconoce que desde que abandonó el Barcelona no ha hecho ningún tipo de deporte.