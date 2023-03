El lado más oculto de Pedro Piqueras: así es su novia

A estas alturas todos conocemos a Pedro Piqueras. Sabemos que es uno de los mejores periodistas de España y el rostro más valorado de Telecinco. Pero, ¿quién es detrás de las cámaras? Él mismo ha comentado que es bastante tímido, por eso ha construido un muro que separa su vida privada y su vida mediática. Reconoce que nunca habla de su novia, aunque deja claro que no hay ningún motivo oculto. Tampoco nombra a sus amigos ni a su hijo porque piensa que ellos no tienen nada que ver con la televisión.

Piqueras ha hecho una excepción. Ha participado en el programa de aventuras que presenta Jesús Calleja en Cuatro y ha aprovechado para abrir su corazón. “Nadie sabe nada de ti. No sé si estás casado o tienes hijos o qué”, le ha comentado Jesús. A lo que Pedro ha respondido: “No es que nadie sepa nada ni quiera que se sepa. Bueno, yo estuve casado y ahora tengo otro tipo de relación no matrimonial”. Después ha hablado de su familia y sus palabras han llamado poderosamente la atención.

Pedro Piqueras es novio de Esther Barriga

La participación del periodista en Planeta Calleja ha dejado titulares muy suculentos. Gracias a su sinceridad sabemos que ha vuelto a enamorarse después de separarse. Ahora sale con Esther Barriga, una mujer completamente discreta que tiene muy buena reputación en lo suyo. Está licenciada en farmacia por la Universidad Complutense y en veterinaria por la Universidad Alfonso X El Sabio. Es una gran profesional y no quiere saber nada de la fama de su novio.

Piqueras y Esther se conocieron hace mucho tiempo y no tardaron en darse cuenta de que estaban hechos el uno para el otro. La veterinaria tiene contacto con Curro, el hijo que el presentador tuvo con su primera esposa. Esta última se llama Ana y es igual de prudente, tampoco quiere salir en la pequeña pantalla. Pedro ha tenido mucha suerte porque su entorno piensa igual que él. Nadie ha aprovechado el tirón para hacer entrevistas o llamar la atención de la prensa.

El presentador habla más claro que nunca

El periodista ha explicado por qué no quiere pronunciarse sobre sus temas personales y sus explicaciones han convencido al gran público. “Es que establezco a veces un muro que yo creo que es por proteger a las personas que están conmigo. La verdad es que los que llevamos muchos años en esto hemos establecido esa especie de muro. Matías Prats y Ana Blanco, que son los que más llevan en esto, también lo hacen. Yo creo que poco se sabe de nosotros”, le explica a Calleja.

Pedro es un rostro muy popular, no hay nadie que no le reconozca por la calle, pero es cierto que también es un gran desconocido. Es un desconocido a nivel personal porque, tal y como ha explicado, quiere separar ambas facetas. Ha elegido que el público le siga por su trabajo, pero no por aspectos que están relacionados con su vida privada. En ese terreno no deja entrar a todo el mundo.

La confesión de Piqueras

Pedro ha explicado que sus amigos tampoco son famosos y que también les quiere proteger. Es decir, no habla ni de su novia ni de su hijo, pero tampoco de sus amistades. “Igual que a mis amigos no se les conoce. Tengo a mis amigos de Albacete de toda la vida que ni les importa si quiera si soy conocido o no. Lo que les interesa es que hablemos de las mismas chorradas que hemos hablado toda la vida”. El presentador ha mostrado su parte más humana y ha triunfado.