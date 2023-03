‘Planeta Calleja’: Pedro Piqueras habla, por primera vez, de su novia

El mítico presentador de Informativos Telecinco, Pedro Piqueras, ha acudido al programa Planeta Calleja para hablar sobre su vida personal y sus secretos mejor guardados. Además, se centraron especialmente en la relación tan especial que tiene con el periodismo y se animó a hablar de su único hijo.

Los dos viajaron a la isla de La Palma, y Jesús Calleja no dudó en preguntarle al presentador sobre su vida privada, pues él nunca ha hablado de ello en televisión: «No sé si estás casado, si tienes hijos, no sé nada», le explicaba. «No es que no quiera que se sepa, estuve casado, ahora tengo otro tipo de relación, no matrimonial. Establezco un muro que yo creo que es por proteger a las personas que están conmigo «, expresaba.

Pedro Piqueras explica lo difícil que le resultó en ocasiones compaginar su vida íntima con su faceta profesional 🌍 #PlanetaCalleja | #CallejaPiqueras

Jesús Calleja le quiso dedicar unas bonitas palabras sobre la relación tan especial que tenía él con el periodismo: «¿No tienes ninguna intención de jubilarte?»; preguntó. Pedro Piqueras explicó que no tenía ninguna intención de jubilarse, pero que si algún día llegaba ese momento, no tendría problema: «Aunque seguramente cuando lleve 4 meses sin tratar la información, lo echaría de menos», expresaba.

«Me imagino cuando pase el tiempo y deje de trabajar, me imagino mi vida con mis amigos, en unas banquetas, comiendo allí en Albacete. Con comidas de estas que duran hasta las 9 de la noche», comentó mientras comían en un sitio típico de la zona. Además, Pedro Piqueras ha comentado que sus amigos llevan siendo los mismos desde los 4 años y nunca se han acercado por interés, por esta razón, él se encuentra muy agradecido a la vida.

El conductor del programa le preguntaba por su hijo, el periodista contestaba que nunca le había echado nada en cara nadie de su familia: «Tengo un hijo maravilloso, yo en aquel momento tenía la posibilidad de verle todos los días. Aunque ahora si hay cosas que te pierdes cuando sales a las diez de la noche», se sinceró. Finalmente Pedro Piqueras se animó a tocar el piano mientras cantaba, pues la música siempre lo ha sido todo para él.