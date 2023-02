‘Planeta Calleja’: Palomo Spain desvela cómo ‘Maestros de la costura’ ha afectado a su imagen

Cuatro emitió este miércoles un nuevo programa de Planeta Calleja. En esta ocasión, Palomo Spain fue el protagonista de esta nueva entrega, en la que Jesús Calleja se llevó al diseñador a Finlandia para sacarle de su zona de confort, en la que sin duda sería una de las grandes experiencias de su vida.

Durante la aventura, Jesús Calleja y Palomo Spain cruzaron un lago helado en moto de nieve, pescaron en hielo, se dejaron llevar por la corriente en un río y visitaron una granja de renos, entre otras cosas. Pero además, se pudieron conocer mejor el uno al otro, sorprendiéndose gratamente.

Jesús Calleja destacó el espíritu de entrega de Palomo Spain durante el viaje: «Tengo que decir que hace todo lo que le dices. Me gusta porque le echa valor y coraje. Además, no solamente lo hace, sino que se pica y esa es la actitud. Por eso le va muy bien, porque no se corta de nada», expresó.

Jesús Calleja también destacó el cariño que Palomo tiene a sus orígenes pues, a pesar de su éxito, aún reside en Posadas, su pueblo natal. «Lo normal sería que estuviese en una capital de moda y lo difícil es estar en un pueblo, pero, ¿tú sabes lo bonito que es mi taller y la suerte que tengo de mirar el campo por la ventana?», le dijo el cordobés al presentador.

Cuando el viaje llegó a su fin, Palomo Spain quiso dar las gracias a Calleja por la oportunidad. «Me siento la persona más afortunada del mundo. Te tengo que agradecer que me has hayas llamado y que me hayas regalado esta experiencia. Y que también me hayas dado una plataforma para que la gente me conozca un poco mejor», destacó el diseñador.

Tras esas palabras, Jesús Calleja volvió a señalar que, en su caso se había dado cuenta de que «el personaje es muy diferente de la persona». Y el diseñador confesó que Maestros de la costura pudo contribuir a crear una imagen distorsionada de su forma de ser.

«La gente que me conoce sabe perfectamente cómo soy. Lo que pasa es que he salido cinco años en un programa de televisión en el que tenía un papel y un peso… Todos los días sales montado en tacones, con veinte mil collares y te quedas con la imagen. Con esa idea de diseñador diva y soberbio, que en realidad no soy», señaló Palomo Spain.