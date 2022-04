Este miércoles ‘Planeta Calleja’ regresó a Cuatro con una nueva entrega. El programa de Jesús Calleja arrancó por todo lo alto su nueva temporada, con un programa en el que el leonés viajó hasta las Maldivas muy bien acompañado. Silvia Abril y Toni Acosta se sumaron a esta aventura, en la que regalaron grandes momentos a los espectadores.

Las actrices inauguraron la temporada, viviendo una catarsis en medio del océano que recordarán toda su vida. Un programa lleno de risas, pero también de momentos muy emotivos, donde ambas superaron miedos de la mano de Jesús Calleja.

Además de vivir una aventura inolvidable, durante su paso por el programa de Cuatro, Silvia Abril se abrió y habló un poco más de su relación con el presentador y productor Andreu Buenafuente, con quien lleva casada desde el año 2017 y con quien tiene una hija en común, Joana.

«Te han entendido hasta las gaviotas» 😂 ¡No nos lo podemos estar pasando mejor con las invitadas de hoy! 🌍 #CallejaAbrilAcosta

🔴 https://t.co/mp33UMBU3U pic.twitter.com/BcdtDuCwyi — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) April 20, 2022

“Nos enfadamos muy poco, pero hay veces que Andreu se enfada conmigo. Nosotros conectamos mucho y creo que si en una pareja no hay humor, no hay pareja», explicó la cómica y actriz a Jesús Calleja, asegurando que la clave es que se entienden a la perfección.

Además la cómica admitió que, a pesar de entenderse muy bien, son muy diferentes. «Le hago pasar mucha vergüenza a Andreu. Por ejemplo, en los aviones me gusta saltarme las normas y suelo cambiarme de sitio. Tenemos una anécdota con el ministro Salvador Illa. Me cambié de sitio y le dije a Andreu que se viniese porque la fila estaba libre. Llegó Illa y me dio que era su sitio y mi marido se moría de vergüenza», contó Silvia Abril sin poder contener la risa.

Silvia Abril explicó que su marido “es un hombre del Renacimiento, que él en casa es feliz porque tiene muchas cosas que hacer… preparar su programa, pintar, escribir. Yo en casa no, y le complico la vida generando cosas todo fuera de casa», se sinceró la actriz, sobre su vida en común.