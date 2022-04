Cuatro emitió este miércoles una nueva entrega de ‘Planeta Calleja’. Tras la aventura de Silvia Abril y Toni Acosta en Las Maldivas, el programa conducido por Jesús Calleja recibió al famoso violinista Ara Malikian, que viajó a Armenia junto al leonés.

El músico libanés, de origen armenio, se embarcó en una aventura donde tuvo la oportunidad de conocer de cerca sus raíces familiares. A lo largo del viaje, recordó algunas de las experiencias más duras de su vida, pasando por una guerra, ser refugiado e incontables situaciones racistas.

Ara Malikian contó a Jesús Calleja que vivió la guerra civil de Líbano hasta que, gracias a una beca, pudo trasladarse a Alemania. «Mi infancia fue muy buena hasta que con siete años estalló la guerra en mi país. Lo único que puedes hacer es esconderte, pasas mucho miedo. Estuvimos días y semanas viviendo en sótanos, veíamos a los muertos por la calle y perdí a muchos conocidos, entre ellos a un primo», recordó el músico.

Amigos hoy miércoles a las 22.45h en @cuatro nuevo episodio con el virtuoso violinista @AraMalikian en Armenia 🇦🇲 de ser refugiado de guerra y pasar la niñez entre las bombas a convertirse en uno de los mejores violinistas del mundo con una historia de vida increíble..os espero! pic.twitter.com/eE9Um33Hjj — Jesús Calleja (@JesusCalleja) April 26, 2022

Sin embargo, en Alemania tampoco lo tuvo nada fácil. El músico vivió como refugiado, con la amenaza constante de tener que abandonar el país e incluso el continente. A pesar de que en el norte de Europa sufrió muchas situaciones racistas, asegura que por suerte, su vida cambió tras su llegada a España.

«Cuando llegué a Alemania, estaba bastante acomplejado de no ser europeo. Al principio, me disfrazaba para parecer más europeo y, cuando me preguntaban mi nombre, lo cambiaba. Me daba vergüenza decir un nombre extranjero», aseguró el violinista durante la última entrega de ‘Planeta Calleja.

Ara Malikian aprovechó la ocasión para hacer un alegato por los refugiados. «Es un tema muy deprimente y muy grave. Yo he sido refugiado y en mi época nos trataban muy bien. He tenido derecho a trabajar y a estudiar», reflexionó, añadiendo que lo más complicado para un refugiado es labrarse un futuro, pues es muy difícil conseguir los papeles y el derecho a trabajar.

«Nadie debería de jugar muy bien al balón o saber tocar el violín para tener derechos. No olvidemos que somos un país que, en muchos momentos de nuestra historia, hemos sido también inmigrantes. Hay que abrir la mente, que no hemos venido aquí con derechos», reflexionó el músico libanés.