‘Planeta Calleja’ regresó un lunes más a Cuatro con una nueva entrega. En esta ocasión, se trataba de una de las entregas más especiales de la nueva temporada, al haber estado protagonizada por Antonio Resines. Una entrega que el programa guardaba hasta que el actor estuviera recuperado, tras haber pasado 48 días en el hospital por complicaciones derivadas del Covid-19, y que por fin pudo ser emitida.

“Que mejor manera para celebrar que Antonio Resines supero la dura lucha que sostuvo con el covid-19 que el programa que hicimos juntos de @Planeta_Calleja en Costa Rica!”, escribió Jesús Calleja en su cuenta de Twitter antes de la emisión del programa.

“Un programa que te dedicamos con todo nuestro cariño. Somos muy felices de tu recuperación amigo Resines! que mejor homenaje!!”, añadió el aventurero leonés.

En nada… a las 22.45 en @cuatro nuevo #PlanetaCalleja!! Los embutidos #IbericosDeSalamanca en Costa Rica o en León están prácticamente igual de ricos (uno no suele comer en la copa de un árbol… y eso suma!!) ya mismo podréis ver qué más hicimos! @tierradesabor #publicidad pic.twitter.com/2jkrLOQUqn — Jesús Calleja (@JesusCalleja) February 14, 2022

Aunque durante su viaje a Costa Rica Resines reconoció no haber viajado mucho y no ser una persona muy aventurera, el actor se atrevió con todas las aventuras propuestas por Jesús Calleja. No obstante, hubo una que se le resistió: rápel por una cascada de 50 metros.

Antonio Resines intentó ocultar su miedo a realizar esta actividad, sin embargo, un micrófono abierto le jugó una mala pasada y Jesús Calleja se terminó enterando, debido a que el equipo del programa escuchó como el actor comentaba que se resistía a bajar la cascada.

«Llevas un micro, que pareces nuevo. Si no quieres hacerlo, puedes decírmelo, no seas tan buenín», le dijo el presentador de ‘Planeta Calleja’ a Resines, que no pudo evitar echarse a reír.