Pablo Alborán protagonizó la primera entrega de ‘Planeta Calleja’ de este 2022. El artista se sumergió junto a Jesús Calleja en una aventura llena de momentos irrepetibles, que no solo hicieron que se emocionara como nunca, sino que también llevaron al malagueño a realizar profundas reflexiones.

El viaje junto a Calleja sacó el lado más sensible de Pablo Alborán. El artista dejó al descubierto su parte más humana y vulnerable, emocionándose hasta las lágrimas en varios momentos, recordándole al aventurero leonés lo feliz y agradecido que se sentía por haber podido realizar un viaje así.

El artista confesó que en ocasiones tiene crisis creativas, no obstante, el contacto con otra cultura le había desbloqueado y dado la energía que en el momento de la grabación de ‘Planeta Calleja’ creía que le faltaba.

.@pabloalboran: «Veo que el sistema musical es toda una vorágine. Creo que hay un exceso de información» 🌍 #CallejaPabloAlborán

🔴 https://t.co/mp33UMBU3U pic.twitter.com/ZnMEzv6FKg — Planeta Calleja (@Planeta_Calleja) January 10, 2022

Pablo Alborán agradeció a los integrantes del grupo musical Ndote Cultural Troupe, que sin saberlo, le hubieran hecho reconectar consigo mismo y con su música.

«Esto es muy emocionante, muy necesario para mí y para lo que estamos viviendo hoy en día. Yo vengo de un mundo y ellos de otro totalmente diferente, pero la música la sentimos igual. A veces se te olvida la verdadera razón por la que estás haciendo música debido al ritmo en el que uno se mete», explicó el artista.

Y añadió: «Estaba en una especie de segunda crisis, pero esta vez no puedo parar, y venir aquí me ha obligado, por lo que ha sido todo un regalo del cielo, porque la música es esto, me siento el hombre más afortunado del mundo estando aquí».