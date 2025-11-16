Jorge Rey avisa de que la borrasca Claudia no se ha ido y hoy va a traer esto: «Tormentas en…»

Llegan tormentas en esta parte de España, Jorge Rey, lanza una advertencia de lo que nos está esperando con la borrasca Claudia. Parece que el tiempo nos ha dado más de una sorpresa del todo inesperada, con algunos cambios d eciclo que pueden acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca. Será el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante.

Será el momento de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un giro radical que puede acabar siendo lo que nos marcará muy de cerca, con ciertas novedades que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante. Esta borrasca puede acabar siendo la antesala de algo más, con lo cual, tocará estar pendientes de una serie de cambios que pueden ser esenciales en estos días. Por lo que, es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial.

Tormentas en las que todo puede ser posible

Es hora de apostar por un cambio que puede ser esencial que hasta la fecha todo puede ser esencial. Estaremos pendientes de algunos detalles que pueden ser esenciales y que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante.

La borrasca Claudia se ha convertido en un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué nos está esperando de la mano de un cambio de tiempo que puede ser esencial en estos días que tenemos en mente.

Estaremos pendientes de un tiempo que Jorge Rey nos explica en estos días que tenemos por delante. Será el momento de apostar por esta situación que puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Un experto como Jorge Rey sabe muy bien lo que nos está esperando, en estos días en los que el tiempo puede ser clave. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que tenemos por delante, con esta situación del todo inesperada.

El aviso de Jorge Rey con la borrasca Claudia

La borrasca Claudia es el motivo del aviso de Jorge Rey que nos ha dado una serie de detalles que pueden ser esenciales en estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener. Las Cabañuelas parece que nos dan más de una sorpresa inesperada en estos días.

Tal y como nos explica en un vídeo viral Jorge Rey: «la semana que viene esperamos la imposición de vientos algo más de norte, por tanto más frío». Siguiendo con la misma previsión: «Y ojo en puntos del sur, ojo en áreas de Andalucía donde las tormentas sí que podrían ser excesivamente fuertes gracias a los vientos de suroeste».

La AEMET confirma esta previsión y nos explica que: «Durante este día se espera un tiempo anticiclónico, estable, en la mayor parte de la Península, con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la mitad sur y nordeste peninsular, y abundante nubosidad baja matinal en el resto tendiendo en general a despejar. Únicamente en el extremo norte de la Península la entrada de un flujo húmedo del norte hará que persistan los cielos nubosos o cubiertos con posibles lluvias débiles y dispersas afectando al Cantábrico, norte de Galicia y de la Ibérica, alto Ebro y Pirineo, tendiendo a menos a lo largo del día. Asimismo esta configuración de norte también dejará cielos nubosos con chubascos en Baleares que ocasionalmente podrían afectar a litorales de Cataluña y entorno de la Nao. Por otro lado es probable que los restos de la borrasca Claudia dejen precipitaciones en Melilla, sin descartar al principio el Estrecho. En Canarias, cielos nubosos o con intervalos nubosos y probables precipitaciones ocasionales en nortes e interiores de las islas montañosas. Bancos de niebla matinales en montañas de la mitad norte peninsular y de Andalucía. Temperaturas máximas en descenso en la mitad norte peninsular, fachada oriental y Baleares, localmente notables en Navarra y aledaños, con aumentos en el cuadrante suroeste y pocos cambios en el resto. Mínimas con pocos cambios en Canarias y en descenso en el resto, localmente notables en el centro norte peninsular. Heladas débiles en montañas de la mitad norte y sureste peninsular, así como en zonas de la meseta Norte. Se prevén moderadas en la Ibérica y el Pirineo».

Siguiendo con la misma previsión: «Predominarán los vientos de componente norte, moderados en los archipiélagos, Ebro, Estrecho y litorales de Galicia y fachada oriental peninsular; flojos en el resto, con poniente en el Estrecho y Alborán y componente este moderada en el Cantábrico al principio. Intervalos fuertes y probables rachas muy fuertes de tramontana en Ampurdán y norte de Baleares, también posibles de cierzo en el Ebro».