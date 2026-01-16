Jardín de 200 metros, piscina y solarium: así es la lujosa casa de Jesús Vázquez valorada en más de 1 millón de euros

A lo largo de las últimas décadas, Jesús Vázquez se ha consolidado como uno de los comunicadores más reconocibles y respetados de la televisión española. Su trayectoria, marcada por formatos de gran éxito y una presencia constante en prime time, se amplía ahora con un nuevo reto profesional, Bailando con las estrellas, que vuelve a situarlo en el centro del panorama televisivo. Sin embargo, más allá de su faceta pública, el presentador mantiene una vida personal discreta, cuidada al detalle, que se refleja de manera clara en el lugar que ha elegido para vivir.

Lejos del ruido mediático, el protagonista de nuestra noticia comparte con su marido, el ingeniero Roberto Cortés, una imponente vivienda situada a las afueras de Madrid. Un hogar que no solo destaca por su tamaño y ubicación, sino también por una cuidada estética que combina modernidad, arte y confort, y que se ha convertido en uno de los grandes refugios personales del presentador.

¿Dónde vive Jesús Vázquez?

La casa se encuentra en la exclusiva zona de Puerta de Hierro, al norte de Madrid, un enclave residencial conocido por su tranquilidad, privacidad y alto nivel adquisitivo. Se trata de una urbanización donde residen numerosos rostros conocidos y que destaca por su cercanía al centro de la ciudad sin renunciar a amplios espacios verdes y a un entorno residencial de primer nivel.

La propiedad cuenta con una superficie total cercana a los 500 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 343 metros corresponden a la vivienda principal. El resto se reparte entre zonas exteriores cuidadosamente diseñadas para el descanso y el ocio, uno de los grandes atractivos de la casa. Según el valor de mercado de inmuebles similares en la zona, la vivienda podría estar valorada en torno a 1,4 millones de euros.

El interior de la casa respira un estilo contemporáneo y sobrio, con una clara apuesta por las líneas rectas y los espacios abiertos. Los muebles, de diseño depurado, se integran en estancias amplias y luminosas, donde cada elemento parece elegido con un criterio estético muy definido. Uno de los espacios más representativos es el salón, presidido por una gran librería que combina libros con objetos personales de gran valor sentimental.

Entre esos recuerdos destaca especialmente un Premio Ondas, galardón que Jesús Vázquez recibió en 2007 y que ocupa un lugar visible entre los volúmenes, integrándose con naturalidad en la decoración. Este detalle resume bien el espíritu de la vivienda: un equilibrio entre éxito profesional, memoria personal y una estética elegante sin excesos.

Una casa con arte y mucho estilo

El gusto por el arte moderno está presente en prácticamente todas las estancias. Esculturas, fotografías y cuadros se reparten por la casa, aportando personalidad y dinamismo a los espacios. Entre las piezas más destacadas se encuentra una obra de Riera i Aragó, que refuerza ese aire vanguardista que define el conjunto de la vivienda.

Las paredes, acabadas en tonos grises, refuerzan la sensación de armonía y continuidad visual. Esta gama cromática se extiende también a otros elementos, como los azulejos de la cocina, logrando una coherencia estética que recorre toda la casa. Lejos de resultar fría, esta elección se equilibra con materiales y texturas que aportan calidez y confort.

La cocina de Jesús Vázquez

La cocina es una de las estancias que el propio Jesús Vázquez ha mostrado en alguna ocasión a través de sus redes sociales. Se trata de un espacio amplio y muy funcional, presidido por una encimera de piedra en un suave tono gris que armoniza con los revestimientos de las paredes. Los muebles, ligeramente más claros, aportan luminosidad y refuerzan la sensación de amplitud.

El diseño incorpora elementos actuales y prácticos, como baldas de vidrio o barras organizadoras de aluminio, que combinan estética y funcionalidad. Todo ello configura una cocina pensada tanto para el día a día como para disfrutar de momentos más distendidos, una faceta que conecta con la conocida pasión del presentador por la gastronomía, especialmente por la cocina japonesa.

Aunque el diseño contemporáneo domina la vivienda, también hay espacio para elementos más clásicos que suavizan el conjunto. Alfombras, muebles de madera natural y textiles cuidadosamente seleccionados aportan una sensación de hogar vivido y acogedor. Esta mezcla de estilos evita la rigidez y convierte la casa en un espacio cálido, pensado para ser disfrutado sin renunciar a la elegancia.

Un jardín de 200 metros

La zona exterior, de casi 200 metros cuadrados, es otro de los grandes atractivos de la propiedad. El jardín, cuidado al detalle, cuenta con una amplia zona de césped, piscina y un solárium que permite disfrutar del buen tiempo con total privacidad. Además, el espacio incluye un comedor exterior, ideal para reuniones y comidas al aire libre en un entorno tranquilo y exclusivo.

Este equilibrio entre interior y exterior refuerza la idea de que la vivienda no es solo un activo inmobiliario de alto valor, sino un espacio pensado para el bienestar y la desconexión. Un refugio que refleja con fidelidad el momento vital de Jesús Vázquez, en plena madurez profesional y personal, y que se ha convertido en uno de los pilares de su vida lejos de los focos.