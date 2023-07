Jesús Vázquez y su etapa más dolorosa: «Me quedé viudo»

La verdad ha salido a la luz y ha sido el mismo Jesús Vázquez el que ha reconocido lo que está pasando. El presentador ha ganado mucho protagonismo desde que ha regresado a Telecinco para tomar las riendas de ‘Allá tú’, uno de los concursos más queridos de la televisión. Recientemente ha dado unas declaraciones muy llamativas. No tiene por costumbre hablar de su vida privada, pero ha hecho una excepción para aclarar un secreto que no ha dejado indiferente a nadie. Vázquez ha desvelado que Roberto Cortés, su actual marido, no fue su primer amor.

Jesús Vázquez se casó en 2005 con Roberto Cortés y desde entonces forman un equipo estupendo. Podemos decir que Vázquez es una de las personalidades televisivas que más ha hecho por los derecho del colectivo LTGBI. En su momento explicó que luchó para que la clase política legalizara el matrimonio homosexual, a pesar de que a él no le había especial ilusión celebrar su boda. Lo hizo para dar ejemplo y demostrar que todas las personas debían tener las mismas oportunidades. Al menos eso es lo que contó en una ocasión.

El secreto de Jesús Vázquez

Antes de conocer a Roberto Cortés, el presentador estuvo enamorado de otra persona. “Es muy fuerte cuando te rompen el corazón. Te hablo yo, como Jesús. Es inevitable ponerse esa coraza. Yo la he llevado muchos años. Yo soy viudo, en realidad. A mí se me murió una pareja. Se me rompió tanto el corazón que dije que yo no me iba a volver a enamorar nunca más”, desveló en ‘Para toda la vida’, un programa que presentaba de la mano de Cuatro. En su momento todo el mundo se hizo eco de estas palabras, pero Jesús no ha vuelto a hablar de este tema. Lo considera un asunto privado que afecta a una persona que lamentablemente ya no está a su lado.

Jesús Vázquez explicó en su programa que después de quedarse viudo le dio otra oportunidad al amor y cree que la mejor decisión que ha tomado. “Me dije ‘no puedo volver a pasar por este sufrimiento de perder el amor de tu vida’. Pero mira, llegó otra persona y llevo veinte años con ella. Si te sirve de consejo: atrévete. Si crees que puede ser alguno de ellos, hazlo. Yo pasé mucho tiempo escondido detrás de una coraza, pero le entregué mi corazón a una persona y es lo mejor que he hecho en mi vida”.

La vida privada del presentador

Un medio digital ha aportado más datos sobre este suceso. ‘Vanitatis’ asegura que Jesús perdió a su novio, un joven llamado José, a causa de una larga enfermedad. Tuvo que enfrentarse a este golpe en un momento muy complicado para él, estaba en mitad del caso Arny. Recordemos que el caso Arny es una trama que salpicó a muchos famosos. Vázquez aseguró que fue una de las peores cosas que le han pasado en su vida porque recibió acusaciones que no se correspondían con la realidad. Este asunto también afectó al artista Jorge Cadaval.

El gran amor de su vida

Jesús Vázquez, en contra de lo que pensó en su momento, volvió e enamorarse y piensa que es lo mejor que le ha pasado nunca. “Cuando creía que no lo iba a volver a encontrar nunca, apareció Roberto, que al final se ha convertido en el auténtico amor de mi vida. Llevamos 22 años juntos. Pero eso sí que es un azar. El amor te encuentra a ti, no puedes hacer nada por buscarlo”.

¿Su consejo para mantener vivo el amor? No descuidarse. «Hay recetas que funcionan para unos y a otros no. Creo que hay que tener mucha tolerancia y empatía con tu pareja. En el amor hay que regar todos los días, y hacer una pequeña cosa que rompa la rutina. Hay que echarle un poquito de agua, porque es como las plantas y si no, se puede secar».