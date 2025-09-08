La inesperada predicción de Jorge Rey para el otoño: «Se confirma el peor de los presagios»

Jorge Rey nos da la peor predicción para este otoño, los peores presagios se confirman con la llegada de una situación que puede cambiarlo todo. Sin duda alguna, habrá llegado el momento de empezar a pensar en lo que nos está esperando, unos días cargados de actividad en los que quizás deberemos empezar a ver llegar un marcado cambio de tendencia. Este verano y sobre todo, año pasado hemos tenido que enfrentarnos a una serie de fenómenos poco comunes.

Este otoño Jorge Rey y los expertos de El tiempo coinciden en: «El otoño de 2025 en España se perfila como una estación marcada por temperaturas superiores a lo normal en todo el país y precipitaciones que se situarán en torno a los valores medios en el norte, este y Canarias, pero por debajo en gran parte del resto peninsular. De forma habitual, el otoño en la península ibérica se caracteriza por un progresivo descenso térmico tras el verano, con valores medios de entre 12 y 17 ºC según la zona. Las precipitaciones aumentan respecto al verano, siendo más abundantes en el norte y noroeste, mientras que en el sureste suelen ser más escasas. Además, es una estación propicia para episodios de inestabilidad, como la formación de DANAs y tormentas intensas, especialmente en el Mediterráneo».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Según las previsiones, este otoño las temperaturas estarán por encima de la media en todo el país, con un escenario especialmente cálido en el centro, norte y Mediterráneo. Las lluvias se comportarán de manera desigual: se esperan acumulados dentro de lo normal en el norte, este y Canarias, mientras que en el resto de la península predominará un carácter más seco de lo habitual. Sin embargo, esto no quiere decir que se descarte la aparición de episodios de inestabilidad asociados a vaguadas y DANAs, lo que podría dar lugar a fenómenos adversos puntuales, sobre todo en el área mediterránea».

La tendencia de estos últimos años pone los pelos de punta: «La evolución de la temperatura media del otoño en España muestra una clara tendencia al alza en las últimas décadas. Desde los años 80, los otoños cálidos son cada vez más frecuentes, y en lo que llevamos de siglo XXI, más de la mitad de los otoños han registrado temperaturas superiores a la media del periodo de referencia (1991-2020)».