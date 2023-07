Impactante: el cantante Harry Styles agredido en un ojo en pleno concierto

Harry Styles es un auténtico fenómeno de masas. El cantante de 29 años, que se hizo famoso por ser uno de los vocalistas del grupo Pop One Direction, es vitoreado allá donde va y ovacionado en todas sus actuaciones. Sin embargo, siempre hay excepciones. Durante su última actuación en el estadio Ernst Happel de Viena donde el cantante hizo bailar a más de 50.000 fans, Styles sufrió una agresión que le obligó a agacharse por el dolor y a tocarse un ojo.

Según el video donde se aprecia el golpe, alguien del público lanzó un objeto hacia el cantante que le impactó de lleno en la cara y le tocó un ojo. Afortunadamente el artista se recuperó casi de inmediato y, sin decir nada, continuó interpretando sus canciones.

La gira Love on Tour de Styles continuará y este mismo viernes las fans españolas podrán disfrutar de su música en vivo pues el artista estará ese día en el festival Mad Cool de Madrid.

Otras agresiones

Muy diferente fue el hecho ocurrido durante el festival Holika en La Rioja donde un rapero agredió a uno de sus fans con un micrófono abriéndole la cabeza. El artista, llamado Denom, justificó la agresión diciendo que el público le estaba tirando hielos. «¿Sabéis lo que es el respeto a la gente? Nosotros venimos desde Madrid, hemos conducido cinco horas hasta aquí. ¿Me voy a poner ahí para que me tiréis hielos?»Miradme, aquí estoy, lanzarme todos los hielos que queráis». Este suceso provocó una gran incertidumbre y dejó a todo el público desconcertado.

El video de la agresión se hizo viral en redes sociales donde llegó a alcanzar más de 90.000 visualizaciones y cientos de críticas hacia el cantante. «Eso pasa por endiosar a estos tipejos que se creen que son cantantes de verdad. Menudo payaso», ha escrito un usuario. «Menudo payaso», ha insultado otro.

👊👊Un «rapero» le abre la cabeza a un fan con el microfono por lanzarle un hielo (el ni habia sido) Ha ocurrido en Calahorra festival #holika !! vas a ver un «concierto» y terminas expulsado y con al cabeza abierta sin comerlo ni beberlo 😭😭😭😭 pic.twitter.com/sH9EUIrIVN — FORO MDM (@elforomdm) July 6, 2023

Menudo payaso — Antonio el Naranjero (@Antonio62203221) July 7, 2023

Ahora bien, ante tal revuelo el rapero pidió disculpas a través de sus redes sociales. «Cometí un error, en un momento de euforia, nerviosismo y de no saber gestionar la situación y las emociones; no tengo justificación alguna para esa salida, para ese golpe… Te pido disculpas porque no sé ni por qué reaccione así, me sentí atacado tras recibir el hielo y no supe actuar como debía. Me avergüenzo y me siento muy decepcionado conmigo mismo…»