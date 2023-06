Muere el rapero Big Pokey mientras cantaba en un bar delante del público

El mundo de la música está de luto. Big Pokey, uno de los raperos de Houston más queridos y reconocidos en todo el país, ha fallecido tras sufrir un colapso mientras actuaba en un bar situado en Beaumont (Texas). Una situación que provocó que todos los allí presentes se quedasen completamente en shock.

En redes sociales, se ha compartido un vídeo en el que se puede ver lo que ocurrió en ese instante. El rapero Big Pokey, cuyo nombre real es Milton Powell, se desmayó mientras se encontraba interpretando una canción. De un instante a otro, se cayó para atrás y se quedó completamente inmóvil.

El propietario del bar en el que se estaba llevando a cabo la actuación no ha tardado en hacer declaraciones a diversos medios de comunicación. Entre otras cuestiones, confirmó que la policía de Beaumont se encontraba en el local, por lo que pudo acercarse rápidamente a Big Pokey cuando ocurrieron los hechos.

#US #Houston rapper Big Pokey has died after he suddenly collapsed on stage while performing at a bar in Beaumont, #Texas on Saturday night. He was 45 years old pic.twitter.com/N9ldmXbxqV

— Mahmood Khan (@Mahmood88239370) June 19, 2023