Harry Styles regresó a su país natal para presentar una vez más su Love On Tour. El músico británico dio el primero de sus cuatro conciertos en el Estadio Wembley de Londres, donde se mostró bastante emocionado de tocar frente a decenas de miles de personas.

El artista británico sacó a su Freddie Mercury interno en su más reciente concierto del Love On Tour. El ex integrante de One Direction le rindió homenaje al fallecido líder de Queen al recrear su icónico dueto con el que interactuaba con sus miles de fans.

Además, fue un momento aún más especial por el recinto en el que se realizó. Y es que el músico británico lo hizo en el mismo estadio en el que se llevó a cabo el icónico Live Aid hace ya casi cuatro décadas, siendo uno de los conciertos más emblemáticos de la historia.

freddie mercury, wembley 1986

harry styles, wembley 2023 pic.twitter.com/rGrjv150ec — t🧸 misses coldplay 19 (@hillie_lovies) June 14, 2023

Después de todo, es uno de los estadios más importantes de Europa, conocido por haber tenido legendarios eventos, como el Live Aid de 1985. Por esta misma razón, es que Harry Styles decidió hacerle un guiño al show que Freddie Mercury y Queen dieron en el concierto a beneficio.

El ex One Direction jugó con el público e imitó el icónico cántico del legendario músico, algo que los fanáticos respondieron siguiendo su melodía. Y es que se trata de uno de los momentos más célebres de la música en vivo, que volvió a cobrar vida gracias a la película Bohemian Rhapsody.

No es primera vez que Harry Styles hace un homenaje similar a Freddie Mercury, afirmando que es una de sus grandes influencias musicales. Además, hay similitudes en sus más recientes looks con el estilo que solía llevar el icónico líder de Queen.