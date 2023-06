Harry Styles, ¿actuará en la ‘Super Bowl 2024’? Un tweet desata la locura

Desde que dio sus primeros pasos en la industria musical, la vida de Harry Styles ha experimentado un cambio de 180º grados. Sus años en One Direction le ayudaron ha asentar sus bases y ha consagrarse como uno de los artistas menores de 30 años más exitosos a nivel global, algo que no ha cambiado desde entonces.

Ahora, y a pocas semanas de culminar su mundialmente exitosa gira, Love On Tour, el británico ha vuelto a ser noticia por un posible proyecto que se llevaría a cabo el próximo año 2024. Así pues, ha sido una cuenta especializada en fútbol americano la que ha hecho arder las redes sociales al comunicar que Styles será el gran protagonista del show de medio tiempo de la Super Bowl.

There’s been a lot of chatter, that multiple-time GRAMMY award winner and former One Direction Star Harry Styles will be the 2024 Super Bowl Halftime Show Performer

— MLFootball (@_MLFootball) June 7, 2023