Fue la famosa más querida de televisión y desapareció: así es su vida ahora

Tal y como hemos contado en otras ocasiones, algunos rostros televisivos no tienen la suerte de poseer una fama eterna y de un momento a otro ven como sus proyectos caen en saco roto y desaparecen. La protagonista de nuestra noticia de hoy puede dar muchos detalles sobre este fenómeno porque lleva años sin aparecer en la pequeña pantalla y se ha visto obligada a modificar su hoja de ruta. Estamos hablando de Paloma López, la antigua azafata de La ruleta de la suerte. Antes de entrar en materia debemos recordar que este concurso es uno de los más exitosos de Antena 3. Jorge Fernández y su equipo siempre consiguen unos datos de audiencia envidiados por la competencia, por eso, todo lo que sucede dentro del espacio genera tanta repercusión.

Jorge Fernández triunfo como modelo, aunque su verdadero talento es entretener al público y ha demostrado tener una capacidad mágica para atrapar la atención de los espectadores. Desde hace muchos años trabaja mano a mano con Laura Moure, una artista que se ha adaptado perfectamente al estilo de La ruleta de la suerte y que ha encontrado su hueco en Atresmedia. Poco a poco, Laura va cogiendo peso en televisión y su trayectoria tiene muchos puntos en común con la de su antecesora, Paloma López. A continuación vamos a hacer un repaso del recorrido profesional de la ex azafata y desvelaremos por qué ha desaparecido.

Un momento decisivo

Paloma López estuvo colaborando con La ruleta de la suerte durante mucho tiempo y se convirtió en una de las grandes protagonistas del programa. Echando la vista atrás, podemos decir que fue su etapa dorada. Esta racha empezó en 2006 y se extendió hasta 2015, cuando la comunicadora dio un paso adelante y decidió emprender una aventura que no tuviera nada que ver con Jorge Fernández. De esta forma, rompió profesionalmente con su compañero porque sentía la necesidad de embarcarse en nuevos proyectos. OKDIARIO ha visitado su página web, donde da explicaciones de este momento tan decisivo y afirma que dejó La Ruleta «para poder dedicarse plenamente a lo que más le gusta, la interpretación».

Aunque su papel en el concurso estaba ejecutado con una maestría brillante, la verdadera pasión de Paloma es el mundo del cine y el teatro, así que decidió apostar por su sueño y dedicarse en cuerpo y alma a alcanzar sus nuevos objetivos. La ex compañera de Jorge Fernández, después de muchos esfuerzos, consiguió subirse encima de los escenarios y dar vida a personajes en obras como La casa de Bernarda Alba, Dos mujeres, Stop Madrid, La ópera de los 3 centavos o Dependientes.

Los expertos pusieron el ojo en ella porque siempre ha sido muy profesional y logró papeles en series de televisión que tuvieron mucha audiencia, como por ejemplo El chiringuito de Pepe, una ficción emitida en Telecinco que estuvo protagonizada por Santi Millán.

La vida actual de Paloma López

Por suerte, podemos decir que Paloma López atraviesa una etapa muy plena en el terreno personal. La televisiva ha formado una familia junto a su marido, Enrique del Río, con quien ha tenido un hijo que ha supuesto una auténtica revolución en su vida. La maternidad le ha aportado nuevas razones para sonreír y para enfocar sus prioridades, al tiempo que mantiene el equilibrio con sus otras facetas. Alejada de los focos mediáticos que marcaron sus inicios en televisión, Paloma ha optado por dar pasos más sólidos en ámbitos en los que también ha encontrado su vocación, demostrando que su talento va mucho más allá de la pequeña pantalla.

Al margen de su faceta como madre, Paloma ha seguido desarrollándose en disciplinas que la apasionan. Estudió Diseño Gráfico en la Escuela de Arte de Alicante y amplió su formación con Diseño de Interiores, lo que le ha abierto camino en un sector completamente distinto al televisivo. Gracias a esta preparación, trabaja como diseñadora en un estudio de arquitectura, donde combina creatividad y técnica para dar forma a proyectos innovadores.

Esta nueva etapa profesional le ha permitido reinventarse y demostrar que la versatilidad ha sido una constante en su trayectoria. De este modo, Paloma López disfruta hoy de una vida equilibrada en la que confluyen la estabilidad familiar y la satisfacción de dedicarse a aquello que le apasiona. Sin embargo no ha conseguido olvidarse de su pasado y, hace unas semanas, mandó un mensaje al programa de Jorge Fernández para celebrar su aniversario. «Me pasaba por aquí para mandaros un beso enorme, para felicitaros, para tiraros de las orejas, para daros la enhorabuena, sobre todo, por seguir con La ruleta al pie del cañón, que es muy difícil, 15 años no se cumplen todos los días», escribió en la cuenta oficial del concurso. Como vemos, su desaparición ha atraído consigo cosas muy positivas que, cuando terminen de conocerse, alegrarán profundamente a sus fans.