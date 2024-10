Laura Moure, la azafata de ‘La Ruleta de la Suerte’

A sus 47 años, la actriz Laura Moure se ha convertido en uno de los rostros más populares de la televisión. Su dilatada carrera profesional le abrió las puertas de Antena 3 y desde hace muchos años triunfa al lado de Jorge Fernández en ‘La Ruleta de la Suerte’. Concretamente llevan trabajando juntos desde 2015 y forman tan buen equipo que el concurso es líder de su franja horaria. Delante de las cámaras es una mujer amable, divertida y profesional, pero ¿qué pasa cuándo se apagan los focos y qué relación tiene con el presentador? Antes de desvelar este misterio debemos tener en cuenta un aspecto importante.

A pesar de su gran popularidad, Laura Moure ha logrado mantener su vida privada al margen de las cámaras. También es cierto que no tiene ningún enemigo, todo lo contrario. Los profesionales que han compartido proyecto con ella aseguran que es igual delante que detrás de las cámaras. Lo que sí es verdad es que su vida es bastante enigmática porque no suele compartir detalles con sus seguidores. Gracias a su talento se ha rodeado de un ejército de fans que no olvida ninguno de sus trabajos.

Los otros proyectos de Laura Moure

Todo el mundo conoce a Laura Moure por ‘La Ruleta de la Suerte’, pero su carrera profesional no termina ahí. Es una gran actriz y ha trabajado con artistas tan cotizados como Álex González, con quien rodó la película ‘Combustión”. Sí, la famosa azafata de Antena 3 ha hecho cine y también ha participado en series muy destacadas. Algunos de sus proyectos más importantes son ‘Hospital Central’ o ‘Al filo de la ley’. Su paso por Antena 3 es tan importante que le ha robado protagonismo a todo esto, pero no podemos pensar que su experiencia artística se centra únicamente en ayudar a Jorge Fernández.

Laura y su compañero han creado una conexión muy especial. Juntos han conseguido que ‘La Ruleta de la Suerte’ se ha uno de los programas más vistos de su franja horaria. Siempre demuestran tener mucha complicidad y por eso todo el mundo quiere saber si fuera de cámaras se llevan igual de bien. Sí, entre ellos no hay ningún tipo de competencia. Cada uno ocupa su puesto y Moure no busca tener más protagonismo, pues ya tiene bastante peso en los medios.

Cuál es la edad de Laura Moure

Nacida el 11 de mayo de 1985 en Madrid, Laura Moure (39 años) ha alcanzado gran popularidad como actriz y modelo. Actualmente, es una de las figuras más reconocibles de la televisión, ya que se desempeña como azafata junto a Jorge Fernández en el programa ‘La Ruleta de la Suerte’. Laura llegó a este programa en un momento crucial, justo cuando planeaba mudarse a Milán para avanzar en su carrera. Fue informada sobre un casting en Antena 3 sin saber inicialmente para qué rol era.

Tras realizar las audiciones, fue elegida para reemplazar a Paloma López, quien había dejado su puesto como azafata para explorar nuevas oportunidades. Así fue como Moure se unió a Atresmedia en 2015, y desde entonces, ha mantenido un compromiso diario con el programa, brindando siempre su mejor sonrisa.

Si necesitas más información sobre Laura Moure o su carrera, ¡dímelo!

Las redes sociales de Laura

Laura Moure acumula más de 70.000 seguidores en su cuenta de Instagram, lo que demuestra que los espectadores están pendientes de sus movimientos. Ha llamado la atención de otros programas de Antena 3, como por ejemplo de ‘Pasapalabra’. La actriz ha participado en el famoso concurso como invitada y ha vuelto a demostrar su carácter cercano y amable. Es una gran amante de los medios de comunicación y sabe resolver situaciones de todo tipo, por eso está tan bien valorada.

El secreto de la azafata

La compañera de Jorge Fernández trabaja detrás del mítico panel de ‘La Ruleta de la Suerte’, pulsando las letras que eligen los concursantes. En una ocasión el presentador le preguntó por lo que guardaba en la parte del plató que no grababan las cámaras y ella fue sincera. “Hay zapatos. Tengo varios zapatos por si se me rompe alguno. Tengo chucherías a montones, agua, un cepillo para el pelo, brillo de labios, una silla y ya está. Lo demás son cables y botones”.