Esto es lo que cobra la azafata de ‘La Ruleta de la Suerte’ por cada programa

El gran secreto de ‘La ruleta de la suerte’ ha visto la luz y ya no hay vuelta atrás. Jorge Fernández ha conseguido que el concurso sea uno de los productos más rentables de Antena 3. Lleva emitiéndose más de una década y siempre registra unos datos de audiencia maravillosos. Pero, ¿quién acompaña al presentador en cada programa? Se llama Laura Moure, tiene 37 años y es actriz. Varios medios han publicado cuánto gana por cada programa y se ha generado una gran repercusión. Antes de desvelar la cifra debemos tener en cuenta el papel tan importante que juega.

Laura Moure ayuda a Jorge Fernández durante las grabaciones, está con los concursantes y participa en alguna de las pruebas. Es cierto que el verdadero protagonista es Jorge, pero ella también tiene mucho peso. Recordemos que el presentador padece una enfermedad bastante seria, la enfermedad de Lyme y duante una temporada de ‘La ruleta de la suerte’ llegó a perder 13 kilos. ¿Por qué no dejó de trabajar una temporada y le entregó el relevo a su compañera Laura?

“Tenía que haberme retirado del programa”

Jorge Fernández desveló en una de sus entrevistas que ha grabado ‘La ruleta de la suerte’ estando muy enfermo. Cada vez adelgazaba más y los médicos no daban con el diagnóstico. “Esto no lo sabe nadie, pero muchos días en el camerino, dos minutos antes de salir a grabar, me miraba en el espejo y llamaba a la sastra y le decía con lágrimas en los ojos ‘cógeme un poquito más la camisa por aquí, joder, que he vuelto adelgazar’. Luego salía como podía y entraba a plató forzando la sonrisa”. ¿Sabía Laura Moure lo que estaba pasando?

El presentador asegura que no dejó el concurso porque es muy constante y quería continuar con su vida. Su azafata podría haber tomado las riendas, pues lleva trabajando con él desde 2015, pero no quería que el programa cambiase. “¡Cuántas lágrimas he soltado antes de salir a grabar! Tenía que haberme retirado del programa porque estaba fatal, pero soy muy cabezón”. Ahora la pregunta es: ¿Cúanto cobra la azafata por cada programa? La respuesta ha visto la luz y se ha generado una gran expectación.

El sueldo de Laura Moure en ‘La ruleta de la suerte’

Algunos medios como ‘El periódico de España’, ‘Udeo News’ o ‘El periódico de Extremadura’ defienden el mismo dato. Supuestamente Laura Moure cobra 20 euros por cada grabación. El público está realmente sorprendido porque es una cifra demasiado baja, sobre todo teniendo en cuenta que tiene detrás una dilatada carrera profesional. A sus 37 años, ha participado en series tan importantes como ‘Hospital Central’ y ha trabajado con actores como Álex González.

El éxito de ‘La ruleta de la suerte’

¿Por qué siendo un programa tan exitoso la azafata solamente cobra 20 euros por programa? Debemos tener en cuenta que este dato no está contrastado por la cadena ni por la productora, pero es cierto que varios medios manejan la misma información. ‘La ruleta de la suerte’ es uno de los grandes activos de Antena 3 y lleva años liderando su franja horaria. No tiene rival.