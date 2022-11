Esta es la impactante profesión de uno de los tentadores de ‘La isla de las tentaciones’

El nombre de Hugo Paz resonaba en ‘La isla de las tentaciones’ por su entrada en el cuarto de baño con Tania Deniz, una infracción sonada en televisión que ha hecho que el tentador apareciera para pedir perdón al saber que le iban a poner una infracción a Tania, novia de Samuel Chávez. Cuando salió a dar su versión, se podía leer un rótulo que ponía su nombre, lugar de residencia y los estudios que cursó.

Ambos coincidieron en el baño y esto trajo consecuencias para Tania, cuando Hugo Paz se enteró quiso disculparse, asumiendo toda la culpa. «Lo hice sin pensarlo» afirmaba Hugo. Mientras, Tania se veía disgustada, aún con ello, quiso aclarar los motivos de su molestia. «No pasa nada, Hugo, yo no estoy enfadada contigo. Yo sé que es lo que te nace y ya. Pero estoy así por las consecuencias.»

Los estudios de Hugo Paz, tentador en ‘La Isla de las Tentaciones’

Fue un momento sonado, pero no solo por la infracción de una de las normas de la casa, muchos espectadores de este programa presentado por Sandra Barneda no se esperaban que este joven fuera ingeniero aeronáutico. Los comentarios no tardaron en llegar a Twitter, pues muchos ya conocían a este joven de varios realities, como ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ o ‘Supervivientes’ y no se imaginaban que, además de esta faceta, también tenía esos estudios universitarios.

«No puede ser que una persona que dice ‘cotufita’ tenga un título para hacer aviones» comentaba un usuario en Twitter. Para muchos fue el gran momento de la noche y la sorpresa no faltó entre los espectadores. Frente a todo este revuelo en redes sociales, el concursante ha optado por tomárselo con humor y se ha animado a bromear sobre ello en su Instagram.

Antes de este momento, varios espectadores habían comentado que Hugo Paz era masajista, por los masajes que ofrecía a Tania, que parece que tiene un tentador favorito en la casa. Al saberse la verdad, todas las especulaciones han sido descartadas y la audiencia ya conoce los verdaderos estudios de Hugo.

Esta impactante profesión ha sorprendido porque no es común entre los otros concursantes, aún con ello, este tentador ya ha estado en varios realities de la cadena y parece que está más que cómodo en el mundo de la televisión. La fama, las cámaras y como no, el revuelto de estos programas, no parecen molestar a este joven del que los espectadores cada vez conocen más detalles.

Así como ha ido aumentando su fama, también lo han hecho sus redes y más con esta última participación en ‘La Isla de las Tentaciones’. Solo en Instagram ya cuenta con 491 mil seguidores y quien sabe si esta última aparición le abrirá nuevas puertas en el mundo de la televisión u optará por seguir un camino más relacionado con los estudios que ha cursado. El tiempo lo dirá, pero ya son muchos espectadores los que siguen su trayectoria en la pequeña pantalla y en sus redes sociales.