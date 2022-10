‘La isla de las tentaciones’: Hugo Paz desestabiliza a Samuel tras acercarse a Tania

Telecinco emitió este jueves una nueva entrega de La isla de las tentaciones. Una noche en la que las parejas se volvieron a enfrentar a las hogueras y donde uno de los solteros VIP, Hugo Paz, tuvo un gran protagonismo tras su nuevo acercamiento a Tania.

Desde que entró en el concurso tuvo claro que la chica que le gustaba era Tania, y el acercamiento con ella ha sido más que evidente desde el principio. En la hoguera, Samuel se enfrentó a las imágenes de Hugo bailando con su novia, y tras ver como le daba un beso en la mejilla no pudo contenerse.

Después de ver las imágenes, Samuel rompía a llorar mientras era consolado por sus compañeros. «Es que no sé, esto es muy duro. Claro, yo nunca la había visto así y me estoy empezando a plantear cosas», aseguraba el concursante.

A pesar de haber disfrutado de su experiencia en el reality, a través de su cuenta de Instagram Hugo Paz ha dejado claro que no participaría en La isla de las tentaciones junto a su pareja, pues tiene unos límites que no le gustaría que se pasasen: «Dormir juntos, beso y lo siguiente», aseguró a sus seguidores.

«Soy una persona que me fijo y analizo a las personas. Nunca en mi vida tendré una relación con una persona que me reste más que me sume. La vida son dos días, tienes que ser tú mismo, que nadie te cohíba en tu relación con tus problemas», ha asegurado Hugo Paz tras su paso por el reality de Telecinco.