Eduardo Casanova la lía en ‘Masterchef’: de agredir a un compañero a dejar caer un moco sobre un cámara

El comportamiento de Eduardo Casanova en el último programa de Masterchef ha sido bochornoso. El episodio que emitió Radio Televisión Española (RTVE) este jueves mostró una faceta muy agresiva del actor, que llegó a agredir a un compañero tirándole un zapato. Además, dejó caer un moco sobre uno de los cámaras.

Como se aprecia en una publicación difundida en redes sociales, Eduardo Casanova -visiblemente cabreado- le tira un zapato a Jorge Sanz desde la tribuna con el objetivo de estropear el plato que iba a mostrar ante los jueces de Masterchef.

Su compañero Daniel Illescas le trata de frenar, pero finalmente el zapato acaba cayendo sobre la comida ante el asombro de todos los participantes y del jurado. Al ver lo ocurrido, Sanz grita asustado «¡mi plato!» y después añade: «Si alguien tiene ampollas conmigo, es su problema; tiene dos trabajos, cabrearse y descabrearse».

Pero esta no fue la única escena bochornosa que protagonizó Eduardo Casanova en el último programa de Masterchef. En otro momento, llorando por la expulsión de Tania Llasera, dejó que los mocos le colgaran de la nariz sin ni siquiera limpiárselos y acabaron cayendo sobre uno de los operadores de cámara.

En el vídeo que se adjunta bajo estas líneas se muestra al actor llorando mientras su compañera se despide hasta que Toñi Moreno le advierte de que se le están cayendo los mocos. Éste intenta limpiárselos con el delantal pero, finalmente, acaban cayendo sobre un cámara.

Lejos de mostrarse avergonzado, Casanova se ríe del momento diciendo «nunca he llorado en televisión y le ha caído el moco en la cabeza al cámara calvo, y me dan ganas de reírme llorar, pobre cámara».

– ¿Estás bien Eduardo?

– No, no me encuentro bien porque le ha caído un moco al cámara calvo#MCCelebrity pic.twitter.com/mtfqy9BX3T — MasterChef (@MasterChef_es) October 5, 2023

Polémicas de Eduardo Casanova

Eduardo Casanova, director del film subvencionado La Piedad, se ha hecho viral en otras ocasiones, por insultar a dirigentes como José Luis Martínez-Almeida.

Hace unos meses, en un programa de televisión, llamó «carapolla» al alcalde de Madrid con el beneplácito del presentador. Lo hizo durante un concurso que se basa en adivinar palabras con pistas relacionadas.

Una concursante dijo «Almeida» y sus compañeros de equipo, entre los que se encontraba Eduardo Casanova, tenían que adivinar que la palabra era «alcalde». El actor contestó durante el juego: «Carapolla».

También se puede hablar de la falta de respeto del director que utilizó el término “carapolla» refiriéndose al alcalde de Madrid. Por cierto, el progrerío….. callado. pic.twitter.com/xzUYamhffa — Ángel (@ngel03887288) January 30, 2023

También cargó contra Vox, señalando que no quería que nadie de esta formación política viera su película. «No quiero que nadie de Vox vea mi película ni me siga en Instagram, ni nada. Es más, preferiría que si alguien vota a Vox ni me salude por la calle».

«Es muy motivador para escribir ver personajes tan repugnantes pero a la vez tan interesantes como toda la gente que pertenece a Vox», agregó en una entrevista en El Mundo.