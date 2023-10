La Audiencia Nacional tumba por inconstitucionales las oposiciones para más de 1.100 plazas en RTVE

La Audiencia Nacional ha declarado nulos los procesos selectivos convocados por Radio Televisión Española (RTVE) para la cobertura de más de 1.100 plazas fijas, en el marco del proceso de estabilización de empleo temporal que impulsó este ente público presidido interinamente desde hace un año por Elena Sánchez, colocada por Moncloa para reforzar el control gubernamental sobre la radiotelevisión pública estatal.

La sentencia, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, supone un varapalo para la cúpula sanchista de RTVE, que se ha encargado de diseñar unas bases que resultaron polémicas desde el primer momento por las sospechas de que habían sido diseñadas a medida para, bajo la apariencia de procesos de libre concurrencia, otorgar ventaja a trabajadores interinos del ente público.

El fallo de la Audiencia Nacional viene a apuntar en esa dirección. Lo hace al concluir que las bases que han regido esos procesos selectivos se saltaron los principios de igualdad, mérito y capacidad a que debe atenerse esta empresa pública dependiente de la Administración General del Estado.

Según la sentencia, se vulneró el principio de igualdad al hacer que la experiencia profesional y formativa no fuera incluida como un mérito a puntuar en el proceso selectivo sino como un requisito de acceso. Es decir, en la práctica, quienes no estuvieran vinculados a RTVE no han tenido opción de acceder a estas ofertas de empleo. Y, por añadidura, el fallo censura también los baremos aplicados para puntuar los propios méritos.

Un total de 1.330 plazas en liza

La sentencia ha sido dictada por la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional. El ponente ha sido el magistrado Juan Gil Plana. Llega tras la demanda interpuesta por el sindicato CGT contra las bases de las convocatorias con las que el ente presidido por Elena Sánchez convocó un total de 1.115 plazas a cubrir por el procedimiento de concurso-oposición y 215 por el de concurso de méritos. Las de concurso-oposición fueron convocadas para acceso libre, pero la sentencia deja claro que, en realidad, se ha tratado de un proceso restringido que es contrario a la Constitución, al no dar opción alguna a quienes no contaran con experiencia laboral previa, más aún si eran trabajadores de RTVE.

A este respecto, la Audiencia Nacional indica en su sentencia que «la exigencia de experiencia previa como requisito de acceso a unas pruebas selectivas, no como mérito a valorar, lesiona el principio de igualdad y, en consecuencia, no es ajustada a Derecho». Y subraya que, tal y como ha procedido RTVE, lo que ha hecho es configurar «una convocatoria restringida que lesiona su derecho a la igualdad en el acceso».

Según han informado a OKDIARIO fuentes próximas a la cúpula de RTVE, se da la circunstancia de que esta sentencia de la Audiencia Nacional se ha conocido escasos días después de que la presidenta del ente, Elena Sánchez, dijera ante los órganos rectores de la radiotelevisión estatal que los procesos selectivos objeto de litigio iban a seguir adelante pese a la existencia de las causas judiciales abiertas.

Altos cargos en el punto de mira

El impacto que tiene el fallo dictado por la Audiencia Nacional es rotundo, aunque RTVE ha optado por intentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo que tiene muy complicado, según han indicado fuentes jurídicas. Ante la sentencia y la gravedad de la situación, se ha convocado de urgencia una reunión extraordinaria del Consejo de Administración de RTVE para la próxima semana.

Las fuentes consultadas por este diario consideran que el pronunciamiento de la Audiencia Nacional supone, en la práctica, una censura sin paliativos a la maniobra pilotada por la cúpula que preside Elena Sánchez y que podrían exigirse responsabilidades directivas por lo ocurrido. En el punto de mira está, además de Elena Sánchez, su número dos, la directora corporativa Marta Torralbo, a la que Moncloa eligió para ese cargo –su puesto hasta entonces estaba en el organismo ferroviario ADIF, dependiente del Ministerio de Transportes–.

Además, en estos momentos hay abiertos y pendientes de sentencia varios procesos judiciales más en materia laboral por actuaciones seguidas por la cúpula de RTVE durante la actual etapa de Gobierno de Sánchez.