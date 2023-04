La dura petición de la novia de Aless Lequio a Ana Obregón: pidió que se destruyera…

Nueva noticias sobre Ana Obregón. La bióloga está orgullosa de haber cumplido la última voluntad de su hijo Aless, pero cada vez hay más personas que le ponen en duda. Un medio digital ha asegurado que ella no era la heredera de las muestras biológicas de Aless Lequio. Supuestamente el joven empresario dejó muy claro que este material le pertenecía a Carolina Monje, la novia que tenía en aquella época. Las últimas informaciones han situado a Ana en una posición muy delicada. Ahora hay que descubrir quién está contando la verdad. De momento debemos poner en contexto esta noticia.

Ana Obregón sorprendió a todos al protagonizar la portada de su revista de cabecera con un supuesto robado. Le pillaron saliendo de un hospital estadounidense con un bebé en brazos y todo el mundo pensó que había iniciado una maternidad subrogada. La noticia es cierta, pero tiene un matiz fundamental. Legalmente será madre del bebé, pero biológicamente es su abuela. Obregón reconoció que la niña había nacido gracias a una muestra que su hijo congeló antes de morir. Ahí está la polémica.

Aless Lequio dejó la decisión en manos de su novia

Aless Lequio mantenía una relación sentimental estable con la diseñadora y empresaria Carolina Monje. Según han contado en ‘El Programa de Ana Rosa’, Carola, como le llaman sus amigos, lo pasó realmente mal cuando murió Aless. Ya se ha recuperado y considera injusto que Ana le haya involucrado en un asunto tan personal. Tiene mucho que decir, pero de momento guardará silencio. De hecho Ana Obregón le ha mandado una carta agradeciéndole su discreción. El problema está en que hay varios periodistas que conocen la verdad y cada vez falta menos para que todos los secretos salgan a la luz.

Ha salido publicado que el material genético de Aless Lequio no le pertenecía a Ana. El empresario se lo dejó a su novia y ella era la encargada de tomar una decisión con él. Supuestamente Ana Obregón tuvo una discusión con Carolina Monje sobre este tema porque tenían pensamientos diferentes. La diseñadora quería destruir el ADN de Aless y así lo firmó delante de un notario. Sin embargo, Ana quería usarlo para cumplir el sueño de su hijo: tener descendencia.

El material no se destruyó

Según ‘Informalia’, Carolina visitó un notario e hizo el amago de destruir el material genético de Aless. Sin embargo, pasó algo que todavía se desconoce y Ana tomó las riendas de la situación. Fue ella la encargada de gestionar todo lo relacionado con el ADN del fallecido, pero realmente, siempre según los datos publicados, él quería que la decisión la tomara su novia. Carolina, siguiendo los datos aportados en Telecinco, está saturada con esta situación.

El estado actual de Carolina Monje

Carolina Monje ha sufrido mucho y no sabe cómo encajar que se vuelva a hablar del tema. “Carolina no está preparada para asumir el regreso de Aless a través de Ana Sandra. Le costó mucho superar su partida. Todo este asunto le remueve tantas cosas del pasado”, informan en ‘El Programa de Ana Rosa’. Esa es la razón por la que ella no era partidaria de que Ana Obregón trajera al mundo un bebé de su hijo.