Así es el cáncer que Ana Obregón padeció con 28 años

Las aventuras de Ana Obregón podrían inspirar a cualquier director de cine. Ha tenido la suerte de conocer a personas muy interesantes. Ha trabajado en proyectos internacionales y detrás de ella hay una fortuna que podría superar los 200 millones de euros. El problema es que no todo ha sido tan bonito. Hace unos años sufrió el mayor golpe de su vida, un golpe que asegura que no superará nunca: la muerte de su hijo Aless. Recientemente ha explicado que quiere convivir con el dolor, pero que no está dispuesta a superarlo porque no quiere olvidar al joven.

Ana Obregón perdió a su hijo a causa de un cáncer. Lamentablemente es una enfermedad que conoce bien porque ella también tuvo un tumor cuando tenía 28 años. La vida de Ana ha estado expuesta en todas las revistas, pero todavía hay muchas cosas que no se conocen. El público se quedó sin palabras cuando recibió esta noticia. La dio ella misma en ‘Mi casa es la tuya’, el programa que presenta Bertín Osborne en Telecinco. Se armó de valor y desveló su mayor secreto para explicar que su vida nunca ha sido tan sencilla como parece.

Ana Obregón padeció cáncer

Ana Obregón confesó en ‘Mi casa es la tuya’ que había superado un cáncer de útero con 28 años. No lo hizo en ese programa de forma casual, lo hizo porque había sido “novieta durante unos meses” de Bertín Osborne y quiso regalarle la noticia. El presentador rompió con ella poco antes de saber que estaba enferma, pero estuvo a su lado en todo momento y Ana siempre le estará eternamente agradecida. Obregón reconoció que tras su separación sentimental de Bertín se enteró de que tenía un tumor en el duodeno.

“Después de eso tuve un tema de un cáncer que me operaron en el útero y el que estuvo al pie del cañón fue este señor”, comentó refiriéndose a Bertín. El presentador explicó que se dio cuenta de que la relación no estaba avanzando y decidió ser sincero con ella. “A los dos meses le dije: ‘Esto no funciona, Anita. Mejor vamos a ser amigos’ y seguimos siendo amigos”, desveló el ex de Fabiola Martínez. Tanto fue así que Bertín le acompañó durante todo el proceso y estuvo pendiente de ella en todo momento.

Así habló Ana Obregón de su enfermedad

Ana se sinceró sobre la enfermedad que tuvo para explicar que desgraciadamente siempre ha estado cerca del cáncer. Cuando a su hijo le detectaron Sarcoma de Ewing, un cáncer que afecta sobre todo a la gente joven, pensó que lo iba a superar. Obregón le prometió a Aless Lequio que se iba a curar y todos los días lamenta no haber cumplido su promesa, al menos eso es lo que ella ha contado en ‘¡HOLA!’ Ana decidió satisfacer el último deseo de su hijo: traer una niña al mundo.

Ana siempre ha sido una luchadora

El cáncer que superó no fue el único golpe al que tuvo que enfrentarse. Asegura que el dolor más profundo que ha sentido es cuando descubrió que su hijo estaba enfermo. Luchó hasta el final y nunca se rindió. Incluso viajó sola con él a Estados Unidos para someterle a un tratamiento que antes no estaba en España. Sabe de lo que habla y por eso exige que las autoridades destinen más dinero a la investigación. Es la única forma de curar a los enfermos de cáncer.