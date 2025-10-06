La confesión de Gloria Camila sobre la muerte de Ortega Cano que nadie se esperaba oír

Gloria Camila se ha convertido en uno de los grandes nombres de Supervivientes All Star, el concurso que está triunfando en Telecinco. Muchos espectadores han puesto sus ojos en ella, sobre todo después de la confesión que acaba de hacer en pleno directo. Durante una conexión que Jorge Javier Vázquez ha realizado desde Madrid, la influncer ha reconocido que más de una vez ha pensado en el futuro fallecimiento de José Ortega Cano. Tal y como ella misma ha contado, disfruta de una relación muy estrecha con su padre y cuando le pase algo será un golpe muy duro, pero es ley de vida y quiere estar preparada. De hecho, ya ha hablado con su hermano sobre este tema y han llegado a una conclusión: nunca estarán solos porque siempre se tendrán el uno al otro.

«Es una conversación que tengo con José mucho. Le digo que tenemos que hacerlo increíble, porque el día de mañana, que a mí me dará muchísima pena, vamos a quedarnos él y yo. Y vamos a ser lo más real y lo más puro que podemos tener en la vida», ha comentado al respecto. Antes de continuar con esta noticia podemos recordar que Gloria tiene tres hermanos: por un lado está Rocío Carrasco, aunque no se habla con ella desde hace mucho tiempo, después está José Fernando y por último José María, el pequeño que Ortega Cano tuvo con Ana María Aldón.

Gloria ha aprovechado su estancia en los Cayos Cochinos para pensar sobre este tema y dice: «Al final, somos los tres que vamos a continuar juntos para mantener ese pilar que nuestros padres y abuelos hicieron». Es decir, ha confesado que, por desgracia, cuando fallezca Ortega Cano contará con el apoyo de sus hermanos varones, pero no podrá respaldarse en Rocío Carrasco.

La «desaparición» de Rocío Carrasco

Rocío Carrasco mantuvo el contacto con su familia hasta 2006, año en el que falleció su madre. El problema es que la herencia de la cantante provocó muchos problemas dentro del clan y Rociíto pensó que lo mejor para ella era alejarse de todo. De esta forma, «desapareció» de su dinastía y formó equipo con su marido, el abogado Fidel Albiac. Nadie entendía su punto de vista hasta que protagonizó un documental en Telecinco dando explicaciones al respecto. Después de la emisión de este programa hubo gente que se sumó a su ejército, aunque todavía hay una parte de la audiencia que no entiende su comportamiento.

La hija de Rocío Jurado asegura que su matrimonio con Antonio David Flores fue muy tormentoso. Esto explicaría el motivo por el que no quiere saber nada de la andaluz, pero no tiene nada que ver con su guerra con Gloria. ¿Por qué ha roto con su hermana? ¿Qué ha hecho Gloria Camila para ganarse la enemistad de su hermana? Desgraciadamente, hay muchas preguntas que siguen sin respuesta y todo hace pensar que el misterio está muy lejos de esfumarse.

La muerte de Michu

Rocío Carrasco no ha estado en los momentos que Gloria Camila ha necesitado ayuda. La creadora de contenido se ha encontrado completamente sola y ha atravesado situaciones verdaderamente complicadas, como por ejemplo cuando su padre entró en prisión. Este golpe coincidió con otra noticia de alto alcance: el ingreso de José Fernando en un centro especializado. En OKDIARIO recordamos que Gloria se quedó su familia de un momento a otro y jamás recibió una llamada de Rociíto.

El paso del tiempo ha demostrado que Rocío Carrasco no se ha preocupado por su hermana, ni en público ni en privado. No podemos olvidar que hace unos meses falleció Michu, la ex cuñada de Gloria Camila. Esta última ha hablado del tema en Supervivientes y ha declarado lo siguiente: «Me acuerdo muchísimo de ella y sé que estaría gozándose este concurso conmigo. Pero estaría a tope además. Ella me seguía mucho. Era la típica que te lo transmitía, te lo decía y, si hace falta, te escribía un mensaje».

Lo cierto es que Gloria Camila y la fallecida no tuvieron siempre buena relación, es más, durante un tiempo se lanzaron acusaciones en los platos de televisión. No obstante, las piezas del puzzle fueron encajando poco a poco y supieron reconciliarse en el momento más oportuno. Por eso, Gloria piensa que «una de las estrellas del cielo de Honduras sería Michu y que estaría viendo su concurso».

Así se encuentra José Ortega Cano

Volviendo al tema que nos ocupa, debemos hacer una aclaración importante. Las confesiones que Gloria Camila ha hecho sobre la salud de su padre han puesto muchas dudas encima de la mesa, pero lo cierto es que el torero se encuentra en perfecta forma. Ha vivido situaciones muy complicadas, aunque actualmente no tiene ningún problema al que enfrentarse.

José Ortega Cano se ha convertido en el faro que guía los pasos de su hija. Se unieron mucho después de la muerte de Rocío Jurado y con el paso del tiempo han formado un equipo indestructible que es capaz de superar cualquier huracán.