Ana María Aldón confiesa por qué rompió con Rocío Flores y advierte: "No me arrastres"

Ana María Aldón ha estado un tiempo apartada de los medios. Como todo el mundo sabe, saltó a la fama a raíz de su relación con José Ortega Cano, pero se convirtió en una estrella independiente cuando participó en Supervivientes, concurso que tuvo que compartir con Rocío Flores. Aparentemente había buena sintonía entre ellas, pero el tiempo demostró que no eran tan amigas como la gente pensaba. Es algo que llamó la atención, pues Rocío considera a Ortega Cano un «segundo abuelo». Entonces, ¿por qué había tanta tensión en el ambiente? Aldón ha reaparecido tras su descanso televisivo y ha dado las respuestas que el público estaba deseando conocer.

Ana María Aldón ha explicado que en Supervivientes conoció a una Rocío Flores que le dejó profundamente decepcionada, sobre todo cuando descubrió que la joven había lanzado comentarios poco afortunados. Para entender esta historia hay que echar la vista atrás. Ana María protagonizó una gran polémica porque algunos de sus compañeros aseguraron que estaba coqueteando con Antonio Pavón, uno de los famosos que participaban en la edición. Dentro de este grupo se encontraba Rocío, algo que Aldón no entendió porque sabía que era un tema que incomodaba bastante a Ortega Cano.

La reaparición de Ana María Aldón en ‘¡De Viernes!’. (Foto: Telecinco)

«Me quedé atónita. Cuando salí del concurso fue cuando más me molestó porque fue cuando me di cuenta de ese sufrimiento que había causado a José», ha explicado Aldón en ¡De Viernes!, programa que ha escogido para regresar a la pequeña pantalla. Da la casualidad de que en este espacio trabaja Rocío Flores en calidad de colaboradora, así que ambas se han encontrado de una manera un tanto forzosa.

La advertencia de Ana María Aldón

La ex mujer de José Ortega Cano ha dado las claves para entender el motivo por el que rompió con Rocío Flores. Ha explicado que, en Supervivientes, Rocío tuvo muchos problemas con Antonio Pavón, pero ella no quiso posicionarse porque no tenía nada que ver con el conflicto. «Era mi concurso y yo decido con quién me llevo bien. Yo respeto que no te lleves bien con él, pero a mí no me arrastres», le ha advertido a la hija de Rociíto. Y después ha añadido: «No no tengo por qué comulgar con todas las ideas de nadie. Yo soy yo, yo pienso como yo. Pero no hubo manera».

Tal y como hemos adelantado, Ana María Aldón ganó mucha popularidad gracias a Supervivientes, pero ahora ha reflexionado y se ha dado cuenta de que fue una experiencia bastante dura para ella. «Hay que tener en cuenta que yo hasta final del concurso estuve medicada, no tenía la misma capacidad de reacción que cualquiera», ha comentado al respecto en el plató de Santiago Acosta y Beatriz Archidona.

Rocío Flores responde a Ana María Aldón

Rocío Flores no se ha quedado callada ante los reproches de Ana María Aldón y ha dado un golpe en la mesa. Se ha estrenado de tertuliana en ¡De Viernes! y ha aprovechado el altavoz que le han dado en el programa para dejar claro cuál es su postura. No está de acuerdo con la diseñadora y, según su punto de vista, los hechos trascurrieron de una forma completamente distinta.

«La realidad es que a mí me hubiese gustado que de forma privada, cuando salimos, me hubiese trasladado eso que me traslada hoy. Pero sí tengo que decirte, hablo de mí personalmente, que tengo mi conciencia súper tranquila porque apoyé a Ana María y no la dejé sola en ningún momento del concurso. Pese a la percepción que yo tuviese, formaba parte de mi familia y eso para mí estaba por encima del concurso. Siento que no tengas la misma percepción que yo», ha comentado. A continuación, ha pasado página y ha continuado con su trabajo de colaboradora.