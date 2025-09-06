Ana María Aldón confirma la inesperada muerte del padre de su hija, Gema Aldón

Gema Aldón ha perdido a su progenitor. El hombre, ex pareja de Ana María Aldón, ha fallecido por causas naturales. Se trata de un trágico suceso que ha pillado completamente por sorpresa a la familia. Todos estos datos han sido desvelados por Amor Romeira y confirmados gracias a mensajes cruzados que ha compartido con Ana María. Además de esto, la colaboradora ha tratado de ponerse en contacto con Gema por teléfono, pero esta ha declinado la llamada y ha decidido optar por el silencio. Pese a que ambos mantenían un vínculo muy complicado, es un duro capítulo que la joven ha optado por pasar en la más estricta intimidad.

La poca o nula relación que tenían se ha ido forjando con el tiempo. Se remonta al nacimiento y a las etapas de niñez de Gema. En numerosas ocasiones, Ana María Aldón ha confesado en los medios de comunicación que siempre se trató de un padre ausente, algo que era sabido por todo su entorno y por todas las personas de Sanlúcar que conocían la situación. Tanto es así que la gaditana no ha dudado en calificarlo como una persona «miserable» por abandonar a la niña. Tras la decisión de este señor de desaparecer de la vida de su ‘familia’, toda la educación y lo relativo a Gema ha sido cometido de Ana María, que se ha encargado de ejercer de figura paterna y materna con su primogénita.

Los malos momentos de Ana María Aldón

Ana María Aldón no se encuentra atravesando una de sus mejores etapas vitales. Después de separarse del torero José Ortega Cano, parecía haber encontrado la calma al lado de su nueva pareja, Eladio. Pero nada más lejos de la realidad; las desgracias en su vida no han dejado de sucederse, aunque su compañero de vida la ha ayudado a enfrentarlas. Si nos remontamos al pasado mes de marzo, la televisiva ofreció una entrevista en la que desvelaba que se encontraba sumida en la tristeza al conocer que su cuñada había decidido quitarse la vida tras años de lucha contra una enfermedad mental. Pero esta no era la única muerte de un ser querido que iba a vivir en un corto periodo de tiempo.

«La vida nos ha golpeado duramente a toda la familia llevándose a un ser de luz y en la flor de la vida». Con estas palabras, la tertuliana anunció a través de las redes sociales la partida de su sobrina, la pequeña Celia. Algo que la sumía en la tristeza más absoluta y la dejaba enfrentando un profundo duelo marcado por la desolación y el dolor.

El fallecimiento de Michu ha sido otro de los episodios que han sacudido la vida de la ex mujer de Ortega Cano. María Rodríguez Gamaza perdía la vida por un fallo coronario provocado por una afección congénita y dejaba a Rocío, hija de José Fernando, huérfana. Una niña que ha vivido una unión muy estrecha con la diseñadora, ya que cabe destacar que, mientras duró su noviazgo y posterior matrimonio con el maestro, se ocupó mucho de la menor, ya que su progenitor estaba ingresado en un centro de desintoxicación. Tal era el vínculo que se ha incluso llegado a decir que el testamento de Michu designa a Ana María como una de las personas que la de Arcos de la Frontera habría elegido para hacerse cargo y cuidar de su hija.