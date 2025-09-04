Sandra Aladro aclara el patrimonio real de Michu: entre bienes modestos y deudas

La repentina muerte de Michu, ex pareja de José Fernando Ortega, ha generado un intenso revuelo mediático y abierto un conflicto entre la familia de Ortega Cano y la de la fallecida. Apenas unas horas después de su fallecimiento, su hermana Tamara comenzó a acudir a distintos platós de televisión para comentar la situación familiar y la herencia que dejó Michu. Este miércoles, sin ir más lejos, Tamara intervino en el programa TardeAR, donde señaló que la herencia de su hermana estaba marcada por un desequilibrio entre bienes y deudas, sugiriendo que los compromisos financieros podrían superar el patrimonio disponible.

Hoy, desde el Club Social de Vamos a ver, la periodista Sandra Aladro ha ofrecido un análisis más detallado sobre el legado de Michu, aclarando que se trata de un patrimonio modesto. «Al hablar de bienes y legado parece que estamos hablando de una herencia abundante, pero es muy modesta. Hablamos de un piso que era herencia de su abuelo y que ella compró a su padre y a su hermana, pagándoles a cada uno 6.000 euros. Se trata de un apartamento de 36 metros cuadrados en Arcos de la Frontera (Cádiz). Es una propiedad muy modesta, que Michu adquirió sin solicitar hipoteca y que no tiene ninguna carga», ha explicado Aladro.

Michu y José Ortega Cano. (Foto: Gtres)

Además del piso, Michu contaba con un coche y una moto, ambos con pagos pendientes, ya que se los había comprado recientemente. «No hablamos de nada más. Este es el patrimonio de Michu», ha añadido la periodista. Aladro también ha señalado que, aparte de estos bienes, existe otra parte de la herencia relacionada con deudas, aunque no ha podido confirmar las cifras exactas. Según la información disponible, las deudas podrían superar el valor de los bienes.

En el mismo debate televisivo, Carmen Borrego ha comentado que, en caso de que las deudas sean mayores que los bienes, lo más recomendable para la familia sería rechazar la herencia. «Si aceptas, te quedas con lo bueno y con lo malo», ha afirmado, subrayando los riesgos de asumir obligaciones económicas que superen el patrimonio heredado.

La hermana de Michu en ‘TardeAR’. (Foto: Telecinco)

La nueva vida de la hija de Michu en Madrid

Tras la apertura del testamento de Michu, la familia de Ortega Cano ha comenzado a organizar la nueva etapa de la pequeña Rocío en Madrid. La hija de Michu y José Fernando, pese a la oposición de la madre y la hermana de la fallecida, se trasladará junto a su abuelo, Ortega Cano, y su tía Gloria Camila, quien estará ausente temporalmente por su participación en Supervivientes All Stars. La primera medida adoptada ha sido inscribir a la niña en un colegio de la capital, marcando un cambio de entorno frente a la familia materna, que reside en Arcos de la Frontera.

Desde la muerte de Michu, la custodia de Rocío ha generado un enfrentamiento mediático entre ambas familias, con Tamara, hermana de la fallecida, y Gloria Camila como protagonistas en los platós de televisión. La influencer afirmó que «tenemos que hacer lo que sea mejor para ella y está todo en manos de los abogados». El testamento de Michu, que falleció el 7 de julio a los 33 años, establece que su hija permanezca bajo el cuidado de Ortega Cano y su familia. Mari Carmen, hermana del diestro, confirmó recientemente que la niña ya está en Madrid, mientras Ortega Cano ha mantenido la prudencia y no ha hecho declaraciones. Rocío estará así más cerca de su padre, José Fernando, quien continúa ingresado en un centro de salud mental en la capital.