Ana María Aldón se ha convertido en noticia por un motivo que nadie esperaba: su compañeros de Fiesta, programa donde ejerce de colaboradora, aseguran que está en crisis con su novio, un misterioso hombre llamado Eladio. Este último cada vez está más cerca de convertirse en un personaje público, que es justo lo que no quería Ana María Aldón. El espacio presentado por Emma García ha logrado que se pronuncie sobre este asunto y que resuelva las dudas que hay encima de la mesa.

Lo primero que ha hecho Ana María ha sido dejar claro que no tenía ningún problema con su novio. Solamente estaba molesta con Sergio Garrido, el paparazzi que dio esta información. Le duele porque, según su punto de vista, mantenían una relación de amistad. «Ahora dice que no es mi amigo, pero no entiendo por qué me hace esto. Lleva una semana diciendo que hay unas imágenes que muestran la infidelidad», comenta muy enfadada. Ha tomado una decisión: no creer en la infidelidad de su novio y seguir adelante con la relación

El ¿error? que ha cometido Ana María Aldón

La exmujer de José Ortega Cano compartió un post en Instagram que dio a entender que estaba desencantada con su relación. Era una frase que animaba a terminar cualquier noviazgo que no fuera sano. Sus compañeros de Fiesta cree que dio este paso porque se había distanciado de Eladio, pero ella lo ha negado.

Ana María Aldón ha dado la cara en su programa / GTRES

«Yo tengo un perfil de seguidoras que se han sentido identificadas conmigo y que no son capaces de tomar decisiones. Ven en mí ese ejemplo y por eso publiqué la famosa frase. No solo he publicado esa frase, yo publico mensajes de todo tipo», asegura. En Fiesta le han llevado la contraria: «Yo creo que tú has subido esto para alimentar la supuesta ruptura». Aldón lo ha negado y ha prometido que la relación con Eladio atraviesa un momento estupendo.

El novio de Ana María Aldón habla por primera vez

Ana María se ha sorprendido bastante al descubrir que su novio Eladio había hablado con Fiesta. Ha dejado claro que no le parece mal, lo único que pasa es que quiere protegerle, por eso no quería que se pronunciase. Antes de escuchar sus palabras ha insistido en que nunca ha tenido ningún problema con su pareja porque confía en él. No cree que le haya sido infiel, tal y como dice Sergio Garrido.

Ana María Aldón en su programa / GTRES

«Yo el problema no lo tengo con mi pareja ni lo tengo en mi casa. El problema lo tengo con mi compañero Sergio y eso se quedó ahí», empieza diciendo. Y añade: «Tengo una relación que me hace tan feliz que no quiero darle la llave de mi felicidad a nadie. Si yo tengo que comprobar algo por mí misma lo comprobaré».

La exmujer de José Ortega Cano no quiere saber nada más de este tema. Lo único que le importa es que su novio, que es anónimo, no se sature con la situación. Ha decidido que no confiará en la información de Sergio Garrido. No cree que haya habido una infidelidad porque no ha visto pruebas.