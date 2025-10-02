El miedo de Gloria Camila cuando falte su padre: "Es una conversación que tengo mucho con José Fernando"

Gloria Camila se está abriendo como nunca delante de las cámaras. La joven se encuentra en los Cayos Cochinos desde el pasado 4 de septiembre para repetir la experiencia como concursante de Supervivientes y, aunque ha pasado solo un mes, lo cierto es que ha conseguido hacer muy buenas migas con sus compañeros. Es por ello por lo que, en los tiempos muertos, es habitual ver cómo mantiene conversaciones profundas sobre algunos de sus miedos e inquietudes que, hasta ahora, no había desvelado públicamente. De hecho, en las últimas horas, la hija de Rocío Jurado se ha sincerado con Jessica Bueno sobre el gran apoyo que es para ella su hermano José Fernando.

Todo ha empezado cuando Gloria Camila y Jessica han revelado que echan mucho de menos a sus seres queridos, momento en el que la modelo ha comentado que se está dando cuenta de que con su único hermano apenas comparte momentos, algo que Gloria Camila le ha dicho que debe cambiar. «Yo es una conversación que tengo con José mucho. Le digo que tenemos que hacerlo increíble, porque el día de mañana, que a mí me dará muchísima pena, vamos a quedarnos él y yo. Y vamos a ser lo más real y lo más puro que podemos tener en la vida», comenzaba a explicar.

Gloria Camila y Jessica Buena en ‘Supervivientes All Stars’. (Foto: Mediaset)

«Y con mi hermano pequeño igual. Al final somos los tres que vamos a continuar juntos para mantener ese pilar que nuestros padres y abuelos hicieron», añadía visiblemente emocionada. Con estas palabras, Gloria Camila ha desvelado, por primera vez, el miedo que siente a no construir una relación unida y estrecha con sus hermanos, la cual, a juzgar por sus reflexiones, será como su salvavidas el día que sus dos padres hayan fallecido.

Cabe destacar que, a día de hoy, José Fernando y Gloria Camila continúan teniendo a su padre, José Ortega Cano, a su lado. No obstante, en junio de 2006, cuando tenían 10 y 13 años respectivamente, se tuvieron que enfrentar a la muerte de su madre. Rocío Jurado falleció por un cáncer de páncreas a los 62 años. Un trágico momento que dejó consternada a toda su familia y que Gloria Camila ha recordado en más de una ocasión en televisión. «No nos contaron nada hasta el día en el que falleció. A la mañana siguiente mi tía y mi prima me dijeron que había una nueva estrella en el cielo […] Según pasan los años, vas notando más su ausencia. Nuestra vida cambió, pero mi padre hizo de madre y de padre para que no sufriéramos», contó en ¡De viernes!

Gloria Camila echa mucho de menos a Michu

Durante la conversación mencionada, Gloria Camila también confesó a Jessica que echaba mucho de menos a Michu, la ex pareja de su hermano y la madre de su sobrina Rocío, que falleció el pasado 7 de julio, a los 33 años, a causa de una enfermedad congénita del corazón. «Me acuerdo muchísimo de ella. Y sé que estaría gozándose este concurso conmigo. Pero estaría a tope además. Ella me seguía mucho. Era la típica que te lo transmitía, te lo decía y, si hace falta, te escribía un mensaje», recordaba. La que fuera novia de Kiko Rivera intentaba entonces animar a su compañera, asegurando que «una de las estrellas del cielo de Honduras sería Michu y que estaría viendo su concurso».