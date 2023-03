Chenoa deja a todos de piedra con su confesión más fuerte

Chenoa lleva años en el foco mediático y todavía esconde grandes secretos, aunque cada vez se calla menos cosas. Recientemente ha hecho una confesión que ha dejado al público de piedra. Nadie esperaba que fuera tan sincera. La cantante se ha ganado la confianza de los espectadores porque siempre va con la verdad por delante. Prueba de ello es que ha sido una de las pocas en admitir que los concursantes de ‘Operación Triunfo 1’ no son tan amigos como parece.

La ex de David Bisbal sembró una gran polémica al reconocer que Rosa López no era su amiga. “Somos compañeras, pero no es mi amiga”, dijo durante el cumpleaños de Natalia Rodríguez. Fue el principio de un problema que todavía sigue dando mucho de qué hablar. Chenoa recibió ataques por ser tan clara con Rosa, pero también hubo mucha gente que aplaudió su sinceridad. Ahora ha hecho algo parecido.

La confesión más dura de Chenoa

Chenoa trabaja de colaboradora en varios medios de comunicación y siempre hace confesiones interesantes. Hace poco ha reconocido que en un primer momento no estaba de acuerdo con la letra de ‘Cuando tú vas’, sin duda su canción más reconocida. El tema fue todo un éxito. En la actualidad sigue sonando con fuerza y rara es la persona que no se sabe la letra. La mallorquina ha destapado el gran secreto: piensa que el tema ha tenido tanta repercusión porque lo cantó con desgana.

Fue su primera canción y el éxito no tardó en llegar, pero detrás hay una historia muy curiosa. “Me parecía horroroso ese tema. Le dije al productor que no me pegaba mucho y que creía que no iba a funcionar. Y el productor me dijo que lo grabase y luego ya iríamos viendo y lo hice en dos tomas. Y lo hice tan pasota porque no me gustaba, que quedó hasta bien. Yo creo que el espíritu es muy importante a la hora de cantar una canción y en este caso fue la dejadez”, ha declarado en la radio.

Chenoa siempre hace confesiones interesantes

Chenoa es una gran artista y conoce perfectamente cómo funcionan los medios de comunicación. Brilla encima de los escenarios, pero también es una gran comunicadora. Trabaja en programas de mucho éxito y es tertuliana de varios espacios. En una de estas colaboraciones desveló que en su momento hizo un pacto con la dirección de ‘Operación Triunfo 1’. Mientras estaba en la famosa Academia se encontró un periódico y leyó información que estaba vetada dentro del concurso. Llegó a un acuerdo: no compartiría ningún dato con sus compañeros al cambio de que el diario desapareciera.

La cantante guarda un buen recuerdo de su éxito

Chenoa ha reconocido que en un primer momento no confió en ‘Cuando tú vas’. Se fio de su productor. Sin embargo, cuando ya estaba grabado se dio cuenta de que tenía todos los elementos para triunfar. Por eso guarda un gran recuerdo de la canción. En Europa FM ha explicado que nunca la ha aborrecido. Jamás. Nunca. Las pongo como el hitazo que cierra, el broche de oro”, comenta haciendo alusión a sus canciones más populares.