Chenoa da un paso más allá en su apoyo incondicional a Elena Tablada

Más que el Día de los Enamorados, el 15 de febrero es un día especialmente marcado en el calendario de David Bisbal y Elena Tablada, y no es para menos. Ha sido durante esta misma jornada cuando la hija de ambos ha cumplido trece años. Así lo ha reflejado su progenitora a través de sus redes sociales, dedicándola un tierno vídeo que han tenido oportunidad de ver sus más de 200 mil seguidores, entre los que está Chenoa, con quien pese a no haber gozado de una muy buena relación amistosa en un primer momento, la ex del cantante parece haber tendido puentes de la mejor de las maneras, protagonizando un inesperado posado durante el pasado mes de abril.

En una grabación de lo más divertida bajo la sintonía de Umbrella, de Rihanna, la ex del intérprete de Mi princesa ha querido desear un feliz día a su pequeña: «Síguete bailando la vida, under my UMBR-ELLA. Eso nadie te lo va a quitar!! HAPPY #13 Thir-TEEN #teenager», escribía la madre en su cuenta de Instagram, dejando entrever que está plenamente orgullosa de que su hija poco a poco vaya haciéndose más mayor, y de que ella tenga oportunidad de ver esta evolución.

Como no podía ser de otra manera, en cuestión de minutos la publicación ha reunido miles de «me gusta» y comentarios de algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional, entre los que ha llamado especialmente la atención uno. Este no es otro que el de Chenoa, que pese a haber protagonizado una de las rupturas más sonadas de todos los tiempos con David Bisbal, sí que parece guardar cierto afecto a Elena Tablada y así lo ha reflejado en sus redes sociales, en las que ha querido felicitar a la niña junto a un emoji de corazón y de tarta de cumpleaños. Aún así, no ha sido la única celebrity que ha hecho lo propio dentro del post en cuestión, ya que Paula Echevarría, María José Suárez o Raquel Perera también se han unido a este aluvión de cariñosas felicitaciones.

De quien no ha habido ni rastro en esta publicación ha sido de David Bisbal. El artista prefiere mantener siempre el ámbito privado en un segundo plano, razón por la que probablemente haya optado por no manifestarse sobre el cumpleaños de su pequeña ni a través de sus redes sociales ni en las de su ex. No obstante, de lo que sí presumió en estas con motivo de San Valentín fue del fuerte vínculo amoroso que le une a Rosanna Zanetti, habiendo compartido un selfie de ambos con el que asegura «seguir viendo crecer al amor», mientras que a través de stories compartía unos vídeos en los que su esposa enseñaba los dos ramos de flores que éste le había regalado con la mayor de las ilusiones, dejando entrever que han conseguido formar uno de los tándem más consolidados del panorama internacional. Sin embargo, quien no parece gozar de tanta suerte en el amor es Elena Tablada, que hace tan solo unos meses ponía punto final a su matrimonio con Javier Ungría y todo apunta a que no ha vuelto a abrir su corazón a otro hombre.