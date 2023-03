Rosa López suelta la bomba sobre su pelea con Chenoa

Rosa López ha soltado la bomba sobre su pelea con Chenoa, la ex de David Bisbal, ha pasado a tener una consideración distinta para la ganadora de la primera edición de OT. La academia de Operación Triunfo nunca ha estado tan caliente como durante la primera edición, el fuego, la pasión y el amor hicieron acto de presencia como nunca antes. El país entero se emocionó con unos concursantes que hoy en día siguen siendo famosos. Es el caso de Chenoa que no ha dudado en ganarse enemigos una vez finalizó el concurso.

Chenoa partía de la primera edición de OT como una de las grandes favoritas, siendo una de las mujeres que consiguió un extra de buenas vibraciones con su trabajo. Era una profesional entregada a un concurso, se notaba las tablas que tenía en ese momento y consiguió llegar casi a la final, pero no pudo ser.

La ganadora de aquella edición era una joven Rosa López, no tenia experiencia, pero sí una voz que ponía los pelos de punta. El trabajo de esta joven fue constante y caló en el público y en el jurado. Lograría el primer premio con creces y lo haría de forma totalmente merecida. Desde entonces ha tenido sus más y sus menos con el resto de sus compañeros.

Rosa no iría a la boda de Chenoa, aunque sí que invitó a otros miembros de esa primera edición. Donde sí ha acudido Rosa es a dar su apoyo a David Bisbal el ex novio de Chenoa. El cantante andaluz tiene en López a una de sus grandes seguidoras que no duda en estar con él y apoyarle en todo lo que hace.

Durante la prémiere del acto de Bisbal se le preguntó a Rosa López por su relación con Chenoa, la respuesta fue tajante: “Respeto mucho a todo el mundo. A la Prensa, a los compañeros… entiendo cada vez más este mundo, y cuando me hacen preguntas que me ponen nerviosa a pesar de no ser ni verdad… pues, bueno, hay que empatizar”.

Se refiere a Chenoa como compañera de edición, pero ya no como amiga. El distanciamiento entre ambas, propio del tiempo o del apoyo de López al ex de Chenoa, es ya un hecho que todo el mundo puede ver en las palabras de la que fue ganadora de OT.