Rosa López desvela qué hábito ha cambiado su vida para siempre

Desde que la conocimos en la primera edición de ‘Operación Triunfo’, Rosa López ha vivido toda una transformación vital a lo largo de estos años. La artista ha desvelado uno de los hábitos que ha realizado para dar un cambio a su vida.

A través de su cuenta oficial de Instagram, la cantante ha querido contar a todos sus seguidores uno de sus secretos mejor guardados para mantenerse en forma. Hace más de 20 años, la granadina ha estado en todos los focos de atención de los medios de comunicación.

«Mens sana in corpore sano. ¡Corpore sanísimo para darlo todo junto a vosotros en el escenario! Viene un verano movidito, en la que estar en forma es fundamental para aguantar el ritmo y rendir a tope», ha comenzado explicando Rosa López ya que, de la mano de una gira de conciertos, tiene que mantener el físico muy preparado para darlo todo sobre los escenarios.

«Ya sabéis que el deporte fue mi gran descubrimiento, me encontré a mí misma y desde entonces es un pilar fundamental para mí. Me ayuda a alinearme y me hace sentir viva. Para mi es tan importante como cuidar mi voz, tener buenos hábitos en alimentación y estar cerca de mi familia», ha comentado la ganadora de la primera edición de ‘Operación Triunfo’.

«Muchos me preguntáis sobre alguna fórmula milagrosa, y la única fórmula es constancia y buenos hábitos. ¡Nadie ni nada hará el trabajo duro por ti! «, asegura la artista. Sin embargo, esta no ha sido la primera vez en la que Rosa López nos abre su corazón a través de Instagram.

«Quiero contaros una de las mejores recetas que hice en mucho tiempo. ¿Sabéis qué lleva? Confianza, un puñado en una misma, y dos cucharadas en los demás. Amor, sed generosos con el amor. Todo sabe y se siente mejor con mucho amor», dijo la granadina.