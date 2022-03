Rosa López protagonizó este domingo una de las entregas más esperadas de ‘Lo de Évole’. La artista se abrió en canal con Jordi Évole, recordando su paso por ‘Operación Triunfo’ hace veinte años, cuando pasó de ser una joven anónima a convertirse en “Rosa de España”.

La artista, que actualmente no atraviesa su mejor momento en la industria musical, recordó el boom del programa y cómo repercutió en su vida desde ese momento hasta la actualidad. Asimismo, reveló las mentiras que tanto su familia como ella contaron antes de su entrada en ‘Operación Triunfo’.

De esta forma, confesó que no nació en el pueblo de Armilla, sino que en realidad toda su vida hasta su entrada en el programa, vivió en el polígono de Almanjáyar, una de las zonas más humildes de Granada.

Cuando los padres de Rosa supieron que su hija entraba en el programa, decidieron mudarse a Armilla para evitar contar sus orígenes, tal y como ella misma desveló durante su entrevista con Jordi Évole.

El pueblo entero movilizado. Gente que la recordaba de pequeña.

Y sin embargo… Domingo (21.25h): #LoDeRosa pic.twitter.com/VQtcz1mTao — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 19, 2022

La artista confesó que también infló su currículum durante los castings: «Dije que tocaba el piano y que sabía inglés», reveló a Jordi Évole entre risas. A pesar de que el equipo de casting no tardó mucho en descubrir la realidad, decidieron que fuera una de las 16 concursantes que entraron en la academia.

Durante la entrevista, Rosa López también confesó que hubo una época en la que no quería ver imágenes suyas en ‘OT’. Aunque a día de hoy, cree que tiene mucho que aprender de aquella joven que entró al concurso de TVE con la ilusión de cumplir su sueño.

“He tenido momentos de no querer verlo y luego me he dado cuenta de que tengo mucho que aprender de aquella Rosa. No quiero volver a la inconsciencia de aquellos momentos, pero echo de menos esa valentía de no saber qué hay. Porque para subirse a un escenario hay que tener muchos bemoles», explicó.

Nos enamoramos de ella por cómo era… y lo primero que hicimos fue querer transformarla. #LoDeRosa pic.twitter.com/znWHtlp1GE — Lo de Évole (@LoDeEvole) March 20, 2022

Además, la artista reveló que: “Llegué a pensar que gané el programa por pena. ‘Vamos a votarla que tiene que ganar porque pobrecita…’. Lo llegué a pensar. Si fuera más delgada, con los dientes derechos, sin gafas y con ropa ceñida o hablando mejor… ¿Me merecía ganar ese programa?».

En cuanto a la actualidad, Rosa López volvió a demostrar es una luchadora y que aún le queda mucho por trabajar. Aunque no se encuentre en su mejor momento profesional, confiesa que no se rinde, y que sigue trabajando por su sueño día a día: «Me encantan los retos. Yo creo que las cosas se ganan, y el día que suene en cualquier radio española será un logro. Además, la satisfacción que eso sería para mis seguidores, para mi familia y para mí. Me emociono solo de pensarlo».