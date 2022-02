‘El Hormiguero’ terminó la semana con una visita muy esperada. El programa de Antena 3 recibió a Jordi Évole en el plató, que acudió para contar algunas de las novedades de ‘Lo de Évole’, su programa de entrevistas de La Sexta, que este domingo dará comienzo a su nueva temporada.

Después de lo mucho que ha dado que hablar la promo de la nueva temporada de ‘Lo de Évole’, protagonizada por el doble de Jordi Évole, este jueves ‘El Hormiguero’ comenzó con el misterioso doble del periodista catalán en el plató.

Pablo Motos recibió a Paco, que así se llama, en el plató del programa, quien sorprendió a los espectadores al hacer pasar por Jordi Évole. Tras la broma, el periodista hizo su entrada en el plató: «Vive en Viladecans, a cinco minutos de mi casa, lo que me ha llevado a sospechar de mi padre», señaló el periodista entre risas.

Por otra parte, tras comentar las novedades de la nueva temporada de ‘Lo de Évole’, Jordi desveló el resultado de la encuesta que había realizado para que los espectadores decidieran quien sería el primer invitado de su programa. Por votación popular, el elegido fue Morad, uno de los raperos más reconocidos de nuestro país.

Durante la entrevista, Jordi Évole también desveló su participación como invitado especial en ‘Tu cara me suena’. Todo un reto para él, que nunca se habría imaginado hacer, sin embargo, hubo un hecho que hizo que el periodista cambiase su forma de ver la vida y de vivir, diciendo que sí a cosas a las que antes se habría negado.

La lección que aprendió @jordievole tras la entrevista a Pau Donés #ÉvoleEH pic.twitter.com/8YKDcz7PTp — El Hormiguero (@El_Hormiguero) February 17, 2022

Ese hecho no fue otro que la última entrevista realizada a Pau Donés. «La entrevista de Pau Donés me enseñó que la vida hay que vivirla cada minuto. Antes de hablar con él habría dicho que no iba al programa musical, pero ahora, sí. Cuando te quitas estos complejos, disfrutas», señaló en ‘El Hormiguero’.

Por otro lado, también hubo tiempo para comentar la actualidad política, después de la guerra interna que se desató este jueves en el Partido Popular. Tras el enfrentamiento de Isabel Díaz Ayuso, Pablo Casado y Teodoro García-Egea, el periodista catalán señaló que «Parece El juego del calamar, solo puede quedar uno».