La ‘boda Marvel’ donde se han confiscado los teléfonos y hubo acuerdos de confidencialidad

Después de meses de especulaciones y teorías que no llevaban a ninguna parte, Chris Evans dio un paso adelante y confirmó que estaba enamorado. Fue en noviembre de 2022 y lo hizo para dejar de ser noticia, pues llevaba un tiempo soportando mucha presión. Pensó que lo más acertado era contar la verdad y lo cierto es que no se equivocaba. Después de anunciar que estaba enamorado de la actriz portuguesa Alba Baptista el público le dio un respiro y dejó de demandar información. Tanto es así que el protagonista de ‘Capitán América’ ha podido casarse en secreto con su gran amor.

Si algo caracteriza a las estrellas de Hollywood es la excentricidad, pero el caso de Chris Evans ha sido diferente porque a él no le interesaba llamar la atención. De hecho requisó los teléfonos móviles de sus invitados porque no quería que se filtrase ningún dato. Ha sido una boda hermética a la que solo han asistido sus amigos cercanos y sus familiares más queridos. Todos ellos se han comprometido a firmar un acuerdo de confidencialidad para que no saliera nada a la luz.

Los detalles de la boda del año

A pesar de que siempre ha intentado estar lejos de la polémica, Chris Evans ha protagonizado revuelos interesantes y tiene a sus espaldas un ejército de seguidores potente. Fuentes cercanas aseguran que el actor “nunca había estado tan feliz”, pero no se atreven a hablar mucho. Antes de asistir a la boda del año se comprometieron a no filtrar ningún dato. Es más, no pudieron usar sus teléfonos móviles porque los novios temían que terminara saliendo a la luz alguna imagen.

Para que todo se desarrollase como Chris Evans y Alba Baptista querían, los enamorados decidieron celebrar el evento en la casa que el artista tiene en Massachusetts (Boston). El medio ‘Page Six’ confirma que hubo muchas estrellas en esta boda, sobre todo por parte de Chris. Este invitó a algunos de sus compañeros de Marvel, como por ejemplo Robert Downey Jr. y su esposa, Susan Downey.

La estrella de Marvel que estuvo en el evento

Chris Evans organizó una boda íntima, pero invitó a todas las personas que disfrutan de un vínculo estrecho con él. Por eso Chris Hemsworth no podía faltar. La estrella de Marvel estuvo con su mujer, la también actriz Elsa Pataky. Es decir, el evento estuvo plagado de rostros conocidos y cualquier paparazzzi hubiera pagado mucho dinero por hacer fotos, pero no fue posible. Se desarrolló a puerta cerrada y todo estaba escrupulosamente cuidado para que la prensa no descubriera nada.

La única persona que se atreve a hablar

Chris Evans hizo que sus invitados firmasen un contrato con el que se comprometían a no contar nada del evento, pero hay alguien que se ha saltado las normas. Una persona que prefiere no desvelar su identidad asegura en ‘Page Six’ que “fue una ceremonia hermosa”. No había demasiada gente porque los novios no querían llamar la atención, pero no faltó ningún invitado importante.