Chris Evans y Alba Baptista se casan en secreto: estos son los detalles que se conocen

Chris Evans y Alba Baptista ya son marido y mujer. Tras casi dos años de relación, el actor de Hollywood de 42 años y su pareja, la también actriz de 26 años, se han dado el sí quiero en secreto, tal y como reveló en exclusiva una fuente cercana a la pareja para la revista Page Six.

El enlace de los actores fue una ceremonia íntima realizada en su residencia en Massachusetts, cerca del área de Boston. Una boda que llevaron a cabo con total hermetismo, a la que solo asistieron sus familiares y amigos más cercanos.

Tal y como informa Page Six, antes del enlace la pareja pidió a todos los invitados firmaran un acuerdo de confidencialidad. Además, los teléfonos móviles fueron retirados a todos los asistentes una vez dio comienzo la celebración del enlace.

La misma fuente también reveló a Page Six la lista de invitados, en la que se encontraban reconocidas estrellas dentro del mundo del entretenimiento, entre ellos los coprotagonistas de Chris Evans en Marvel: Robert Downey Jr., Chris Hemsworth y Jeremy Renner.

Fue en enero de 2022 cuando la pareja desató los primeros rumores sobre su noviazgo, sin embargo, el actor comenzó a seguir su mujer en Instagram en otoño del año 2020, sin embargo ella no le devolvió el follow hasta 2021, cuando ambos coincidieron en Europa, donde ambos estaban trabajando.

En noviembre del año pasado, la revista People confirmó el noviazgo señalando que los actores llevaban saliendo «más de un año». Desde entonces, han compartido algunas imágenes juntos en redes sociales, aunque prefieren llevar su relación con la mayor intimidad posible.

