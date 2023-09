Así es Antonio Albella, el cantante y DJ que habló muy claro de Locomía

Todo el mundo conoce a Antonio Albella, pero pocos saben qué hay detrás de su historia. Ha sido uno de los artistas más completos de los años 90: cantaba, ejercía de DJ y hacía cualquier cosa para entretener a su querido público. Tenía una relación muy especial con sus fans, por eso siempre fue sincero y no le tembló la voz cuando habló de Locomía. Pero antes de entrar en detalles debemos hacer un breve repaso por su trayectoria. Nació en Madrid y desde muy pequeño supo que quería dedicar su vida al mundo del espectáculo.

Antonio, cuando todavía era adolescente, habló con sus profesores y les dijo que quería ser actor. Desde el primer momento supo por qué quería luchar y no perdió el norte. Esa es la clave de su éxito. Gracias a su constancia se ha relacionado con personas muy conocidas, como por ejemplo con la actriz Lara Dibildos. Disfruta de una estrecha amistas con ella porque han trabajado en tres obras diferentes.

La gran amiga de Antonio Albella

Una de las características de Antonio Albella es su cercanía con la prensa. No tiene repartos en responder a ninguna pregunta, por eso se armó un gran revuelo cuando habló de Locomía. Lara Dibildos tuvo suerte, pues todo lo que el cantante dijo de ella fueron cosas buenas. Hace un año, en septiembre de 2022 dio una entrevista muy personal y tocó temas que causaron sensación.

“La amistad es una derivación del amor, que tiene muchas caras”, dijo en relación a Lara Dibildos. Después amplió el rango y añadió: “También el aplauso es amor, es el amor del público. Yo cuando veía a las fans llorando en primera fila, a mí me entraban ganas de llorar porque es muy emocionante. Es como un torpedo que te da de lleno”. Y es que durante un tiempo fue el artista más famoso de España, por eso sorprendió tanto cuando se sinceró sobre Locomía.

Sus declaraciones sobre Locomía

Antonio Albella, tan honesto como siempre, declaró cuando le preguntaron por el famoso grupo: “No quiero volver a verles la cara a esos cuatro”. Él formó parte de la banda desde 1993 hasta 1997, por eso sus palabras dejaron sin palabras a sus seguidores. “Locomía era como una secta. Yo soy defensor del poliamor, pero aquello era otra cosa”, añadió. Después dejó claro que él consiguió su puesto de forma lícita, sin ningún tipo de favoritismo.

La verdad sobre Locomía

A pesar de que era una estrella, Antonio también vivió momentos complicados por pertenecer a Locomía. “Cuando llegábamos a un pueblo, nos llamaban maricones nada más bajar de la furgoneta. Los machitos siempre se ponían agresivos cuando les quitabas el puesto”, relató en el diario ‘ABC’. Después desveló que no solamente recibían ataques de hombres. “Yo una vez vi venir a una chica vestida de negro, pensé que venía a abrazarme, pero era una viuda negra. Me agarró de los pelos, me tiró y se sentó encima”. A sus 55 años, todavía no lo ha olvidado y quiere que todo el mundo conozca esta parte de la fama.