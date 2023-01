Alerta roja en España por vientos huracanados, nieve y frío extremo: última hora del tiempo, en directo

El tiempo en España hoy estará marcado por la alerta en toda España por vientos huracanados, nevadas, lluvias y frío extremo debido a la entrada de la borrasca Gerard. Tras el paso de este temporal, llegará la borrasca Fien que dejará un tiempo inestable, como mínimo, hasta el próximo viernes, 20 de enero.

Última hora del tiempo en España

¿Qué hay que llevar en el coche si vamos a viajar durante estos días?

Ante el tiempo previsto en España para el día de hoy y durante toda la semana, el 112 de la Comunidad de Madrid recomienda llevar cadenas, el depósito lleno de combustible, ropa de abrigo y el móvil cargado y con una batería de repuesto en caso de que se tenga que emprender un viaje. Instan, además, a evitar los desplazamientos cuando no sean necesarios.

La Guardia Civil explica qué hacer si te quedas atrapado en el coche

La Guardia Civil ha difundido un vídeo en el que explica cómo actuar si te quedas atrapado en un temporal de nieve mientras viajas por carretera. Lo principal, dicen, es mantener la calma y no tratar de avanzar, sino echarse a un lado para permitir el paso de los vehículos de emergencia y las máquinas quitanieves. En segundo lugar, indican, hay que ponerse en contacto con el 112 o el 062 y avisar de la ubicación. A la espera de que acudan en nuestra ayuda, recomiendan mantener el coche encendido y la calefacción puesta y, de vez en cuando, abrir las ventanas para que se renueve el aire del interior del vehículo. Cuando sea posible reanudar la marcha, habrá que limpiar las lunas si se ha acumulado en ellas la nieve y comprobar que no ésta no ha entrado por el tubo de escape.

¿Sabrías cómo actuar si te quedas atrapado en un temporal de nieve mientras viajas por carretera? Te ofrecemos unas recomendaciones básicas para afrontar la situación y tomar medidas.#ConsejosGC #SeguridadVial pic.twitter.com/EeEzVtGEVK — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) January 17, 2023

Los servicios de emergencias piden extremar las precauciones

Los servicios de emergencias de las diferentes regiones españolas han pedido extremar las precauciones ante el temporal que está azotando nuestro país esta semana. En concreto, instan a evitar desplazamientos innecesarios y explican cómo proceder en caso de quedar atrapado, por ejemplo, en el coche durante un temporal de nieve.

Bomberos de León intervienen ante caídas de cascotes, árboles y otras incidencias

Los Bomberos del Ayuntamiento de León han realizado durante las últimas horas numerosas intervenciones motivadas por las inclemencias meteorológicas que han provocado caídas de cascotes, ramas, desprendimientos o roturas de cristales, entre otras.

En muchas de estas actuaciones también ha participado la Policía Local, según ha informado el Consistorio a través de un comunicado remitido a Europa Press.

Galicia acumula más de 600 incidencias

El temporal de lluvia, viento y nieve ha dejado ya en Galicia, entre las 00:00 y las 08:00 horas un total de 607 incidencias, según los datos difundidos por 112. En la Comunidad permanecen activas varias alertas meteorológicas vinculadas al mal tiempo y Emergencias recomienda a la población extremar las precauciones.

Los incidentes más frecuentes siguen siendo los relacionados con la caída de árboles y ramas en las carreteras. En cuanto a las provincias, La Coruña continúa siendo la más afectada.

Alerta roja en Aragón y Galicia

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha decretado la alerta roja (riesgo extremo) en Aragón y Galicia por nevadas y fenómenos costeros. Se espera que este martes, 17 de enero, caigan nevadas en Huesca con acumulados de hasta 40 centímetros y que se registren olas de hasta nueve metros en La Coruña.

¿Dónde nevará con más fuerza?

El tiempo en España hoy también estará marcado por las alertas naranjas (riesgo importante) por nevadas en Asturias, Cantabria, Lugo, Orense, León, Zamora y Huesca debido a acumulaciones de nieve de hasta 30 centímetros en 24 horas.

El viento, también protagonista de la jornada

El viento también marcará la jornada de este martes por rachas de entre 90 y 100 kilómetros por hora en muchos puntos de la Península. De hecho, la AEMET ha decretado la alerta naranja en La Coruña, Lugo, Castellón, Valencia, Burgos, Almería, Granada, Formentera, Mallorca, Cantabria, León, Palencia, Segovia, Soria, Murcia, Vizcaya y Menorca.