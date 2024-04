‘Un revés inesperado’, la serie basada en la novela de Liane Moriarty se estrena en SkyShowtime

Cuando parecía que el mes de abril solo se salvaba por los estrenos en Netflix de las series Ripley y Mi reno de peluche, SkyShowtime nos sorprende con la llegada esta semana de Un revés inesperado (Apples Never Fall). Una intensa ficción basada en la novela superventas homónima del New York Times de la conocida escritora Liane Moriarty. La serie Un revés inesperado cuenta la historia de los Delaney, una familia aparentemente perfecta, para la que todo cambia cuando la madre desaparece y sus hijos se dan cuenta de que su vida no era lo que parecía.

La serie Un revés inesperado ha contado como guionista, showrunner y productora ejecutiva con Melanie Marnich (The OA, The Affair), como director con Chris Sweeney y Dawn Shadforth y como el productor ejecutivo David Heyman (Wonka, Barbie). Esta serie estará disponible en exclusiva en SkyShowtime a partir del martes 23 de abril que estrenará los tres primeros episodios. Después del estreno se podrá ver un episodio nuevo cada semana.

Apples Never Fall, una novela de suspense y misterio

Las plataformas de streaming siguen optando por la adaptación de novelas superventas que han triunfado entre los lectores en todo el mundo. En este caso se trata de una novela de la escritora Liane Moriarty que también escribió las famosas Big Little Lies y Nine Perfect Strangers. Dos éxitos que se pueden ver también en la plataforma de streaming Prime Video.

La historia de la novela de Liane Moriarty tiene todos los elementos para mantener la atención de los espectadores: una familia aparentemente perfecta, un misterio escondido y un cambio radical en sus vidas. “Apples Never Fall es la mejor obra de Liane Moriarty y estoy muy agradecido y orgulloso de que me haya dado la oportunidad de llevarla a la pequeña pantalla. Ver empezar a desmoronarse a la familia Delaney, cuya apariencia perfecta oculta infinidad de secretos, resulta perversamente divertido a veces, y enternecedor y conmovedor en otras ocasiones, pero siempre apasionante”, ha explicado David Heyman el productor ejecutivo de la serie.

¿Qué pasa en la serie Un revés inesperado?

Los protagonistas de esta película son los exentrenadores de tenis Stan (Sam Neill) y Joy (Annette Bening), los cuales han vendido su exitosa academia de tenis y quieren empezar a disfrutar de su jubilación. Los dos quieren aprovechar esta nueva etapa de su vida para pasar más tiempo con sus cuatro hijos. Amy, la mayor, trabaja como coach, Troy se dedica a las finanzas y es el que tiene más éxito, Logan aspiró a ser tenista profesional y ahora administra un puerto deportivo y Brooke es fisioterapeuta.

Todo cambia para esta pareja cuando una joven herida llama a la puerta de Joy y Stan, devolviendo al matrimonio la emoción que habían perdido. Cuando todo parece perfecto, un día y de repente, Joy, la madre, desaparece y sus hijos deben replantearse el matrimonio aparentemente perfecto de sus padres. A partir de ese momento los secretos más oscuros de la familia empiezan a salir a la luz.

El misterio de la familia Delaney se convierte en el centro de esta historia que te atrapa desde el primer episodio. “Nunca he podido resistirme ante una historia que te sumerge y te ayuda a olvidarte de tu vida… pero al mismo tiempo trata sobre eso mismo, la vida. Así es precisamente Apples Never Fall de Liane Moriarty», explica Melanie Marnich que ejerce de guionista, showrunner y productora ejecutiva de la serie. “En definitiva, Apples Never Fall es una mirada sincera a lo que significa formar parte de una familia muy complicada. Como son, al fin y al cabo, todas las familias, ¿no? En la sala de guionistas siempre decíamos… Por mucho que les haya pasado algo malo a los Delaney, te sigue apeteciendo pasarte a tomar un gin-tonic”, ha añadido.

El reparto de la serie Un revés inesperado

Los actores Annette Bening y Sam Neill protagonizan esta miniserie de solo siete episodios. El actor Jake Lacy, conocido por su papel en la primera entrega de The White Lotus, interpreta el papel de Troy Delaney, y Alison Brie (Community, G.L.O.W) en el papel de Amy, la hija mayor que trabaja como coach.

El papel de Logan Delaney lo interpreta el actor Conor Merrigan Turner (Rescate en una cueva de Tailandia) y el de Brooke Delaney la actriz Jayne (The Speedway Murders). También la actriz Jeanine Serralles (Bull y Utopía) da vida a la detective Elena Camacho y Dylan Thuraisingham al detective Ethan Remy. Los dos intentarán resolver el misterio que esconde la familia Delaney.

La serie Un revés inesperado es una buena opción para los que están buscando una historia de misterio y suspense al estilo de Big Little Lies. Una buena alternativa para los que quieren acabar el mes de abril con una serie diferente.