‘Mi reno de peluche’, la adictiva serie que está sorprendiendo en Netflix

Si hay una serie que se está convirtiendo gracias al boca oreja en una de las más vistas de Netflix esta semana, esa es Mi reno de peluche. Una original serie que no pega nada en el catálogo de esta plataforma de streaming, ya que nos tiene acostumbrados a ficciones más comerciales, y que está basada en la historia real del acoso de una extraña mujer a un hombre de treinta ños que trabaja en un bar y sueña con convertirse en humorista.

Mi reno de peluche es una brillante serie de solo 6 episodios de entre media hora y 40 minutos. Una ficción creada y protagonizada por el actor Richard Gadd al que hemos visto solo en alguna aparición en la ficción también de Netflix Sex Education. Esta ficción es la adaptación de un monólogo que escribió el propio Gadd sobre la experiencia real que tuvo hace años con una acosadora que acudía a sus shows de comedia, a su vivienda, que cotilleaba sus redes sociales y también le regalaba cosas, como el muñeco de peluche con el que se ha bautizado esta serie.

¿De qué va la serie Mi reno de peluche?

Doomy Dunn es un cómico de treinta años que trabaja como camarero en un bar. Un día entra en este lugar Martha, una extraña mujer mayor que él y con un problema de sobrepeso que le comenta que no tiene dinero para pagar su consumición. A Dommy le da pena esta extraña y solitaria y decide invitar a Martha. Un gesto amable que tendrá graves consecuencias para su futuro.

Desde ese momento ella acudirá de vez en cuando al bar, él invitará a Martha a una consumición que no se tomará y le contará una delirante historia según la cual es una abogada de éxito y cuenta con un buen nivel de vida. Evidentemente Dommy no cree sus desvaríos, pero le sigue el rollo porque le da pena. Pero su relación se va complicando y se irá convirtiendo en un coqueteo que comienza a preocupar a Dommy cuando Martha comienza a mostrar extrañas reacciones posesivas en ocasiones.

Un buen día Dommy se entera de que la aparentemente inocente Martha es una peligrosa acosadora que ya ha sido condenada en una ocasión. ¿Cómo se iba a imaginar que una mujer aparentemente esconde un pasado delictivo por problemas mentales relacionados con el acoso? La serie está basada en la historia real de acoso protagonizada por esta perturbada una mujer que se obsesionó con el actor protagonista hasta el punto de mandarle 41.071 correos electrónicos. Además, comienza a perseguirle, le manda regalo y le llama ‘bebé reno’.

Lo más curioso de esta historia es que Dommy no acude a la policía hasta que está verdaderamente desesperado, que es el momento en el que comienza esta serie. Dommy tiene una dependencia total de sus relaciones con esta mujer que él mismo sabe que no va a acabar bien.

El reparto de la serie Mi reno de peluche

El actor Daniel Gadd interpreta el papel del angustiado y desesperado protagonista y sorprende por su naturalidad en todo momento. Él mismo nos va contando en primera persona lo que le va pasando y todas sus dudas y miedos. Sin embargo, para mí la que se merece un sobresaliente por su genial interpretación es la actriz y Jessica Gunning que llega a aterrorizar al acosado y a los espectadores con esa mirada extraviada en los momentos más tensos de esta ficción.

A la actriz Jessica Gunning la hemos visto en otras series como En busca de Summerland, Fortitude, The Outlaws o In The Dark. En el reparto también están los actores Nava Mau (Generation en HBO Max), Tom Goodman-Hill, Hugh Coles, Danny Kirrane (Juego de tronos) y Shalom Brune-Franklin, entre otros.

Mi reno de peluche es una brillante serie en la que se mezcla el suspense, la comedia y el drama y que sorprende por la genial interpretación de sus dos protagonistas Daniel Gadd y Jessica Gunning. Una original ficción que a veces recuerda un poco a You y su trastornado protagonista. La serie se sumerge en el problema de la salud mental y los desequilibrios emocionales, en la soledad y en lo poco que conocemos en este siglo a la gente con la que establecemos una relación.

Dommy va siendo atrapado en la telaraña de la dependencia de la relación con esta mujer que ya sabe que solo le puede traer problemas, pero que no puede dejar. ¿Quién se siente más solo Martha o Dommy? ¿Lo que siente Dommy es compasión o ya se ha convertido en otro sentimiento? Tendréis que ver esta serie para saber cómo acaba esta historia basada en una experiencia real del protagonista.

Además de esta serie, Netflix ha apostado en este mes de abril por otras ficciones como Ripley, El caso Asunta, Los detectives difuntos, la italiana Los bandidos del oro o la sueca En tus manos. Unos estrenos de series un poco flojos para el mes de abril que se salvan solo por ahora Ripley y la original Mi reno de peluche. Una buena opción para los que disfrutan con series de suspense y drama con un toque de humor.