Descubre las series que se estrenan del 22 al 28 de abril

La última semana del mes de abril las plataformas de streaming sorprenden con nuevos estrenos de series. Del 22 al 28 de abril se estrenan series como Elsbeth, Apples Never Fall, El premio de tu vida, Los detectives muertos, El caso Asunta y Beguinas, entre otras.

Lunes, 22 de abril

McDonald & Dodds Temporada 4

COSMO estrena la cuarta temporada de esta serie protagonizada por la detective Lauren McDonald y el veterano Sargento Dodds que regresan con nuevos casos en la aparentemente tranquila ciudad de Bath. En esta ocasión se enfrentan a la muerte de una mujer desaparecida hace más de 35 años, un asesinato sin testigos en uno de los autobuses más concurridos de la ciudad y una ola de crímenes en varias ceremonias matrimoniales.

Martes, 23 de abril

Elsbeth

Movistar Plus+ estrena este spin-off de los hermanos King de las series The Good Wife y The Good Fight centrado en el personaje de la abogada de Elsbeth Tascioni, papel que vuelve a interpretar la actriz Carrie Preston. En esta serie tendrá que ayudar a la policía de Nueva York a acorralar a los criminales, aunque tendrá que competir en sus pesquisas con el capitán C.W. Wagner. Junto a Elsbeth trabajará Kaya Blanke, una oficial de policía que apoyará a Elsbeth.

Apples Never Fall (Un revés inesperado)

La plataforma de streaming SkyShowtime estrena esta serie basada en la conocida novela de Liane Moriarty. Cuenta la historia de los Delaney, una familia aparentemente perfecta. Los exentrenadores de tenis Stan (Sam Neil) y Joy (Annette Bening) han vendido su exitosa academia de tenis y están listos para dejar atrás sus trabajos como entrenadores y comenzar con una tranquila jubilación. Todo cambia cuando una joven herida llama a la puerta de Joy y Stan, devolviendo al matrimonio la emoción que habían perdido. Un día Joy desaparece y sus cuatro hijos ven como los secretos más oscuros de la familia empiezan a salir a la luz.

The Good Doctor Temporada 7 y última

AXN estrena la séptima y última temporada de esta conocida serie en la que Shaun afronta nuevos retos tanto profesionales como personales, de los cuales el más importante es la paternidad.

Miércoles 24 de abril

El premio de tu vida

Apple TV+ estrena esta serie basada en la novela homónima de M. O. Walsh. Cuenta la historia de un pequeño pueblo en el que todo cambia para siempre con la aparición de una misteriosa máquina en la tienda local que promete revelar todo el potencial de la vida de cada residente. Dusty Hubbard (Chris O’Dowd), un padre de familia aparentemente satisfecho con su vida que trabaja como profesor de secundaria, observa a todos los que le rodean quieren reevaluar sus objetivos vitales según lo que les indique la misteriosa máquina.

Jueves 25 de abril

Them: The Scare Temporada 2

Prime Video estrena la segunda temporada de esta serie ambientada de nuevo en Los Ángeles. En esta ocasión la trama tiene lugar en 1991 cuando a una detective de homicidios de la policía de Los Ángeles le asignan un nuevo caso. Se trata del asesinato de una madre de acogida y esta policía está decidida a detener al asesino. Cuando se va acercando a la verdad, algo siniestro y malévolo se apodera de ella y de su familia.

Los detectives muertos

Netflix estrena esta serie del universo de cómics de Sandman de Neil Gaimain. Cuenta la historia de dos fantasmas adolescentes que forman equipo con una médium para resolver los misterios de su sobrenatural clientela. Todo cambiará cuando una bruja les complica los planes.

Anatomía de Grey Temporada 20

Disney+ estrenará otra temporada de esta conocida serie en la que Jessica Capshaw regresa como estrella invitada para retomar su papel como la Dra. Arizona Robbins y Alex Landi volverá a encarnar al Dr. Nico Kim. Natalia Morales se dirige al Grey Sloan Memorial Hospital en el papel de Monica Beltran, una práctica y sobresaliente cirujana pediátrica. Una mujer que suele sobrepasar los límites pero que siempre intenta ofrecer a sus pacientes una atención de la máxima calidad. Freddy Miyares se incorpora al reparto en el papel de Dorian, un paciente inteligente y simpático que tras sufrir un grave accidente, tendrá que luchar por su futuro.

Viernes, 26 de abril

El caso Asunta

Netflix estrena esta serie que cuenta uno de los casos de asesinato más mediático de los últimos años. Los actores Candela Peña y Tristán Ulloa protagonizan esta serie de ficción de seis episodios. El 21 de septiembre de 2013, Rosario Porto y Alfonso Basterra denuncian la desaparición de su hija Asunta y su cuerpo fue encontrado horas después junto a una carretera a las afueras de Santiago de Compostela. La investigación policial pronto desvela indicios que apuntan a Rosario y Alfonso como posibles autores del crimen. La sociedad no entiende lo que puede llevar a unos padres a acabar con la vida de su hija

Domingo, 28 de abril

Beguinas

Atresplayer estrena esta nueva serie ambientada en Segovia en 1559. Lucía de Avellaneda celebra su fiesta de compromiso con el Marqués de Peñarrosa, un noble elegido por su hermano. Este matrimonio promete reforzar el status financiero y social de la familia. En medio de este acto recibe una misiva inesperada de una mujer que asegura ser su madre y que la reclama en su lecho de muerte. Lucía se presenta en el beguinato, donde su madre la ha citado. En este lugar convive con otras mujeres de manera independiente y al margen de la Iglesia. Esta joven conocerá un mundo nuevo que le hará cuestionarse todo lo que había conocido hasta el momento y en el que conocerá el amor.