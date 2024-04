‘Elsbeth’, el nuevo spin-off de ‘The Good Wife’ y ‘The Good Fight’ llega a Movistar Plus+

El final en 2022 de la serie The Good Fight fue toda una tragedia para los adictos a las series de Robert y Michelle King. La buena noticia es que es que el 23 de abril se va a estrenar en Movistar Plus+ un «spin-off» de The Good Wife y The Good Fight: Elsbeth. Una nueva serie producida por Robert y Michelle King que se centra en el personaje de la peculiar abogada Elsbeth Tascioni.

La actriz Carrie Preston interpretó el papel de esta excéntrica y pelirroja abogada que trabajaba de una forma muy particular. La abogada se dedicaba a hacer todo tipo de observaciones que parecían absurdas o estúpidas a partir de las cuales Tascioni demostraba tener un dominio prodigioso del sistema legal.

Seguro que recordáis el episodio que le dedicó The Good Wife en el que se intentaba mostrar cómo funcionaba su cerebro de una forma que parecía arbitraria, pero que acertaba gracias a su personal lógica. Un original personaje que estaba pidiendo su «spin-off» a gritos como Berlín en La Casa de Papel o el de Haro en Perverso sobre Parot.

La trama de Elsbeth funciona de forma totalmente independiente a The Good Wife o The Good Fight, por lo que no hace falta haber visto ningún episodio de las otras dos series antes. La serie se estrenará el martes 23 de abril en doble episodio en Movistar Plus+. Después, cada martes se podrá ver un nuevo episodio hasta completar los diez que completan la serie.

Una nueva producción de los hermanos King

Una divertida serie de Produce CBS Studios en la que los hermanos Robert y Michelle King vuelven a ejercer como showrunners, y son sus productores ejecutivos junto a Liz Glotzer y Jonathan Tolins. Además de numerosas películas, son los responsables de series como The Good Wife, The Good Fight, La buena esposa o Your Honor.

Además de esta serie, los hermanos Robert y Michelle King están embarcados en la última temporada de Evil, aunque todavía no se sabe cuando se estrenará y la cadena estadounidense CBS ha anunciado la renovación de Elsbeth para una segunda temporada.

¿De qué va la nueva serie Elsbeth?

En este spin-off Tascioni deja los tribunales de Chicago para supervisar el cuerpo de policía de Nueva York debido a que acumula demasiadas acusaciones de violencia y corrupción. El problema es que la abogada no puede dejar de meter sus narices en los casos de homicidio para asombro del capitán Wagner.

La peculiar abogada Elsbeth Tascioni se dedicará en esta nueva serie a ayudar con sus observaciones a la policía de Nueva York a acorralar y detener criminales. En esta ocasión Elsbeth se tendrá que enfrentar a las reticencias a su forma de trabajar del capitán C.W. Wagner que no ve con buenos ojos que meta sus narices donde no le llaman. A cambio contará como aliada con la oficial de policía Kaya Blanke.

Según la sinopsis oficial: «Tras su exitosa carrera legal en Chicago, Elsbeth Tascioni, una abogada astuta pero poco convencional, utilizará su singular punto de vista para hacer observaciones únicas y acorralar a brillantes criminales junto a la policía de Nueva York. Asumirá así un nuevo rol de investigadora que la llevará a competir con el carismático y venerado capitán C.W. Wagner. Junto a Elsbeth trabajará Kaya Blanke, una estoica oficial de policía que rápidamente desarrollará un aprecio por las maneras perspicaces e inusuales de la abogada».

La dinámica de la serie es muy sencilla: Al principio de cada episodio tiene lugar un asesinato y se da a conocer a la víctima, al asesino y sus motivaciones. Poco después llega Elsbeth Tascioni al escenario del crimen para supervisar el trabajo del equipo del capitán Wagner (Wendell Pierce) con la agente Blanke (Carra Patterson). En cuanto empieza a soltar sus extraños argumentos, todo se lía, pero al final Elsbeth suele ser una gran ayuda.

El reparto de la serie Elsbeth

La serie Elsbeth está protagonizada por la actriz Carrie Preston que interpreta interpreta este papel con la misma originalidad. La actriz ganó el Emmy a la mejor actriz invitada por una de sus intervenciones en The Good Wife. El actor Wendell Pierce (The Wire. Jack Ryan) da vida al capitán de la policía C. W. Wagner, y Carra Patterson (Socios y sabuesos) a la oficial de policía Kaya Blanke.

En el reparto de esta serie también está la actriz Gloria Reuben (The Equalizer, Mr. Robot) que interpreta a Claudia, la mujer de Wagner. También la serie cuenta con otros personajes estrella como Jane Krakowski (Schmigadoon!, Dickinson, Rockefeller Plaza), como Joann, una poderosa corredora de bienes raíces de Manhattan.

La actriz Retta (Parks and Recreation, Chicas buenas) interpreta el papel de Margo, la principal casamentera de los ricos de Nueva York y Blair Underwood (American Crime Story. Quantico, Agentes de S.H.I.E.L.D.) al padre y entrenador de una estrella del tenis en ascenso. Linda Lavin (Alicia), que interpretó a Joy Grubick en tres episodios de The Good Wife, interpretará a Gloria, “la presidenta de la junta cooperativa del infierno”.