Dos años largos han pasado desde la primera declaración del estado de alarma en el país y de un confinamiento a causa de la enfermedad de Covid. Aunque nunca se sabe cuando puede volver a saltar una nueva variante, el virólogo García-Sastre afirma que podríamos estar en el final de la pandemia.

Así podríamos ver nuevamente luz al final del túnel, tras estos dos años, vacunas, hospitalizaciones, contagios y muertes.

Por qué podríamos estar en el final de la pandemia

En una entrevista a la Cadena Cope, el virólogo Adolfo García-Sastre cree que una ola como la de ómicron es muy improbable, aunque no imposible. De la misma manera que explican otros expertos, pues no descartan nuevas olas y nuevas variantes que esperan que no sean tan contagiosas como esta, pero todo podría suceder.

En estas declaraciones, el experto comenta que parece que estaríamos en el final de la pandemia, ahora bien, todavía hay coletazos, que, según García-Sastre, no van a ocasionar colapsos o problemas económicos.

Este profesional afirma, pero lo hace con cautela, porque todo lo que venga de este virus es realmente desconocido todavía. Aunque se muestra positivo y cree que es complicado que el número de casos vuelva a subir como lo hizo antes.

¿Qué pasará en estos meses?

Adolfo García-Sastre no tiene una bola de cristal, pero tal como van las cosas actualmente, espera que los contagios bajen más y luego se llegue a una meseta, con algunos baches hasta que ello se podría estabilizar.

Esto es por diversos motivos. Uno porque una gran parte de la población ha estado ya en contacto con ómicron y también por la cantidad de vacunados actualmente. para los que han pasado la enfermedad, el virólogo afirma que es importante la inmunidad que tienen.

Además destaca que la enfermedad, en general, es leve para una gran parte de las personas y cuando hay reinfecciones sucede lo mismo. Responde que, si estás vacunado, has pasado una infección o dos, realmente hay mucha protección y es complicado que pase nada.

Covid persistente

Respecto al gran problema de la covid persistente, que está afectando a cada vez más personas, García-Sastre cree que no puede tener muchas consecuencias de manera generalizada. Lo atribuye a otras epidemias donde no ha habido secuelas generalizadas permanentes en la población. Si bien es un problema a tener en cuenta para que los pacientes se pongan en manos de los médicos de inmediato.