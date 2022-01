Recibe el nombre de BA.2 y la han bautizado como ómicron sigilosa porque hay muchas personas que pueden estar infectadas pero no lo saben. De momento se ha extendido a 40 países y ya está en España. ¿En qué consiste esta nueva variante y cuáles son sus síntomas?

Mientras ómicron sube en España, aparece una subvariante de esta, la BA.2 o bien ómicron sigilosa que se está investigando y pronto tendremos datos más destacados sobre ella.

Lo que se sabe hasta el momento es que podría ser más contagiosa que la ómicron que conocemos, algo complicado porque ya esta variante lo es en gran medida como estamos viendo a diario por la cantidad de casos que están afectando en toda Europa.

De momento, BA.2 no se sabe a ciencia cierta si sería más grave que la original, y de momento los expertos apuntan a que no lo sería, pero es pronto para dar conclusiones porque acaba de aparecer.

Un ejemplo lo tenemos en Dinamarca, donde esta nueva cepa representa la mitad de todos los casos de ómicron, y no se ha visto un mayor riesgo de hospitalización, y esto, según expertos, se daría gracias a la vacuna.

Complicaciones de la Ómicron sigilosa

Las complicaciones de esta subvariante vendrían en diversos motivos. Por un lado, hay muchas personas que no saben que la tienen bien porque no tienen síntomas o bien porque no es fácil de detectar.

Es decir, en algunas casos no se detecta por PCR y esto lo hace más complicado de predecir y de saber ante qué variante estamos. Aunque no está claro cuál su origen, se establece que podría haber surgido en China o bien en la India.

La Ómicron sigilosa ya está en España

Como era de esperar, y si ya hay países en Europa donde está presente, esta subvariante ya está en España. Así lo afirmó este miércoles 26 de enero, la ministra de Sanidad, Carolina Darias. De momento lanza un mensaje a la calma porque, aunque se está en estudio, los primeros estudios concluyen que no parece tener un comportamiento muy diferente de la BA.1. de momento, la primera variante de ómicron es mayoritaria en España y también en Europa.

Reinfecciones

Tampoco se sabe todavía si puede haber reinfecciones con esta subvariante de ómicron, si bien algunos organismos, como la OMS, ya ha anunciado que puede haber un posible aumento de casos derivados del sublinaje BA.2, y que en todo caso podría representar una amenaza con la cantidad de casos por ómicron que ya hay actualmente.